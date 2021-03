von Gerald Jarausch

Öhningen – In der jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat von Öhningen mehrheitlich für die Option eines Neubaus für die Musizierenden in der Gemeinde ausgesprochen. Vorangegangen war eine Diskussion über einen sinnvollen Umgang mit dem Bestandsgebäude in der Kirchbergstraße. Dort unterhält der Musikverein Öhningen sein bisheriges Probelokal in dem ehemaligen Feuerwehrhaus, dass um 1900 entstanden ist, sowie einem Anbau aus dem 1970er Jahren. Ein Teil der Räume ist für musikalische Zwecke nur eingeschränkt nutzbar.

Seit 2015 gibt es Pläne, das Gebäude zu sanieren oder umzubauen. Während man anfänglich noch von geringfügigen Änderungen und einer Renovierung für rund 300.000 Euro ausgegangen war, belaufen sich die aktuellen Schätzungen auf rund 680.000 Euro, um die Gebäudehülle zu optimieren. Aus Sicht der Architekten wäre eine Sanierung im Bestand mit hohem Aufwand und erheblichen Kostenrisiken verbunden.

Von dem beauftragten Planungsbüro wird eine Sanierung der Außenhülle des früheren Feuerwehrhauses als kritisch eingestuft, weil Aspekte wie die Wärme-, Schall- und Brandschutz nur schwer kontrollierbar seien. Zudem stelle sie nicht sicher, ob das gewünschte Raumprogramm umgesetzt werden kann. Die beschlossenen Planungen für das Musikhaus beziehen sich daher nur auf einen Neubau.

Es müsste ein Haus für alle Musizierenden sein

Als zweite Variante wurde ein Neubau in Erwägung gezogen. Sowohl der Technische Ausschuss als auch die Vertreter des Musikvereins sahen es als sinnvoll an, einerseits auf diese Weise die Kosten kalkulierbarer zu machen und andererseits das Raumangebot optimal auf die Bedürfnisse der Nutzer anzupassen. Zu diesen könnten auch andere Vereine gehören, die im Zusammenhang stehen, zum Beispiel der Gesangverein. So sagte Gerhard Wiedenbach (CDU), dass ein Neubau aus seiner Sicht nur in Frage komme, wenn es sich dabei um ein Musikhaus für alle Musizierenden handele.

Den meisten im Rat ging es in der Angelegenheit vor allem um die Kalkulierbarkeit der Kosten. „Wir wollen kein zweites Fass ohne Boden“, sagte Christine Schäfer (CDU) in Anspielung auf das Öhninger Chorherrenstift, dass die Gemeindefinanzen seit Jahren stark belastet. Ähnlich sah das Eva Straub (OBF): „Mir machen die Kosten Bauchschmerzen“, erklärte sie angesichts der geschätzten eine Million Euro für einen Neubau. Stefan Singer (Netzwerk) war der gleichen Meinung: „Wir übernehmen uns gerade“, mahnte er.

Laut Gemeindeverwaltung könnte ein Teil des Betrages durch den Verkauf des Bestandsgebäudes und des Grundstückes in der Kirchbergstraße gegenfinanziert werden. Ein passender Alternativstandort steht zum jetzigen Zeitpunkt jedoch nicht zur Verfügung.

Musikverein will kein teures Projekt

Der Musikverein selbst, der in der Sitzung mit auffällig vielen Mitgliedern vertreten war, strebt nach eigenen Aussagen vor allem eine praktikable Lösung an. „Wir wollen kein zweites Klosterprojekt. Es soll sinnvoll und nicht zu teuer sein“, sagte Vereinsvorsitzender Marco Vogt gleich zu Beginn der Sitzung. Mit der Entscheidung, zumindest einen Neubau an einer anderen Stelle im Ort in Erwägung zu ziehen, kommt z

umindest etwas Bewegung in die Frage um die Zukunft des Probelokals. Der Stillstand in den letzten sechs Jahren hat einige Mitglieder des Vereins schon mürbe gemacht. „Hauptsache, es geht voran“, entfuhr es einer Frau aus den Reihen des Musikvereins, nachdem die Sitzung beendet war.