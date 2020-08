Eine richtig große Feier gab es zum 250. Beethoven-Geburtstag mit Doppelkonzert, Grußworten und Festrede an den Höri Musiktagen in Öhningen. Natürlich stand die Musik im Vordergrund, aber es gab auch festliche und anerkennende Worte: Bürgermeister Andreas Schmid lud zum Anstoßen mit einem Gläschen Sekt ein. Bundestagsabgeordneter Andreas Jung sprach seine Wertschätzung für die Höri Musiktage aus und lobte Leidenschaft, Präzision und Ausdauer, mit der die Organisatoren das vierte Jahr der Höri Musiktage stemmen, denn „der Mensch lebt nicht von der Bülle allein“, machte Jung eine Anspielung auf die Frucht der Höri, die rote Zwiebel.

Kultur in schwierigsten Zeiten

Landtagsabgeordnete Nese Erikli, die just im Startjahr der Höri Musiktage in den Landtag gewählt wurde, erinnerte daran, wie Initiatorin Hilde von Massow zunächst dachte, ein Kuckucksei sei ihr ins Nest gelegt worden, aber nun sei ein Paradiesvogel daraus geworden. Sie sei begeistert vom Umfeld, in dem sich Musik hier entfalten könne. Landrat Zeno Danner empfand eine Riesenfreude, „endlich wieder in ein Konzert gehen zu können“. Er schätze es hoch ein, dass auf der Höri Kultur in schwierigsten Zeiten hoch gehalten werde. Der Landrat verkündet die Nachricht, dass der Kreistag einen Kulturfonds aufgelegt habe, den Kulturschaffende in Anspruch nehmen können. Natürlich warb er auch dafür, in diesen Fonds zu spenden.

Dann sprach die Musik. Das Geburtstagsständchen brachte das Trio Adventure mit je einem frühen und einem späten Klaviertrio aus Beethovens Schaffenszeit. Schon im frühen, dritten c-moll-Trio aus dem Opus 1, 1793/94 entstanden, zeigen sich dramatische Kraft, Erfindungsreichtum und Meisterschaft im Formalen. Mit Leidenschaft und schönem Ausdruck, mit fein austarierter Dynamik und im perfekten Zusammenspiel unterstrich das Trio mit jugendlicher Frische, welch genialen Komponisten es zu feiern gilt. Das B-Dur-Trio op. 97 von 1811 war ebenfalls bei den hochmusikalischen Instrumentalisten in besten Händen. Gekonnt spürte es dem poetischen, tänzerischen, aber auch rhythmisch-temperamentvollen Gestus in fast sinfonischer Anlage nach.

Festredner ist Hans-Henning von Grünberg

Die Festrede hielt Hans-Henning von Grünberg. Der Naturwissenschaftler widmete sich Beethovens Gehörleiden, das zu seiner völligen Taubheit führte. Mit 26 Jahren sei Beethoven berühmt gewesen, sein temperamentvolles Wesen und seine Kompositionen waren gut zu verkaufen. Doch schon mit 32 Jahren schrieb er sein Heiligenstädter Testament, in dem er seinen Brüdern von seiner fortschreitenden Ertaubung berichtet.

Anschaulich schilderte der Festredner, wie Beethoven dem Schicksal trotzte, wie er Heimat nur in seiner eigenen Klangwelt fand. In der Isolation entstanden Werke von Tiefe, Echtheit und zeitloser Gültigkeit, die uns heute noch erreichen. Die „Ode an die Freude“ aus seiner letzten, neunten Sinfonie sei nach zehn Jahren absoluter Taubheit und Einsamkeit sein Vermächtnis an uns.

Die Polit-Prominenz hat in der ersten Reihe mit Begleitern im Klosterhof Platz genommen (von links): Landtagsabgeordneter Jürgen Keck, Landrat Zeno Danner, Landtagsabgeordnete Erikli und Bundestagsabgeordneter Andreas Jung. | Bild: Veronika Pantel

Eingebettet war die Festrede in den Auftritt des Duos Annette Hölzl und Marius Hamann, die mit „Mixed Classics“ Freude an der Musik auf ganz eigene Weise vermittelten: In detektivischer Detailarbeit hat Pianistin Hölzl Phrasen, Motiven und Themen aus der klassischen Musik nachgespürt, die sich in der Gegenwart, in Jazz-, Rock- und Popmusik wiederfinden.

Das Duo Annette Hölzl und Marius Hamann mixt im spritzigen Dialog Klassik mit Jazz, Rock und Pop. | Bild: Veronika Pantel

Da mutiert ein Lamento-Bass von Monteverdi zum Ray-Charles- oder Deep Purple-Song oder ein Mozart´sches Zauberflöten-Motiv endet als fetziger Boogie. Marius Hamann untermalte am Schlagzeug gekonnt und driftete auch schon mal in grandios ausufernde Improvisationen. Ganz nebenbei gab es lehrreiche Informationen aus der Musikgeschichte, etwa wie Johann Sebastian Bach die wohltemperierte Stimmung erfand. Dieses umfassende und fröhliche Geburtstagskonzert dürfte Ludwig van Beethoven gefallen haben!