Eine Zeit lang sah es so aus, als könnte Amtsinhaber Andreas Schmid der einzige Bewerber für die anstehende Bürgermeisterwahl in Öhningen sein. Jetzt hat er aber Konkurrenz bekommen: Wie die Ortsverwaltung mitteilt, gibt es einen zweiten Bewerber oder eine zweite Bewerberin. Um wen es sich handelt, steht noch nicht fest, die Gemeinde darf aus Datenschutzgründen keinen Namen nennen.

Das Geheimnis wird jedoch schon am heutigen Dienstag, 7, Juni, gelüftet: Am Abend tagt der Gemeindewahlausschuss um 19 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Öhningen. Dann soll es um die Prüfung der Bewerbungen sowie die Beschlussfassung über deren Zulassung gehen.

Die Wahl ist Anfang Juli

Die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde mit rund 3700 Einwohnern findet am Sonntag, 3. Juli, statt. Sollte eine Neuwahl notwendig werden, ist diese für Sonntag, 17. Juli, angesetzt.