Das Pfahlbauhaus im Öhninger Ortsteil Wangen erstrahlt nach Ausbesserungsarbeiten wieder im neuen Glanz. Wie der Förderverein Museum Fischerhaus mitteilt, seien an dem Bau rund sieben Jahre nach seiner Erstellung an der dem Wetter stark ausgesetzten Westseite größere Witterungsschäden entstanden. Das habe den Förderverein zum Handeln gezwungen. Nach gründlicher Planung und Vorarbeit des Ehrenmitgliedes Gerhard Ludes sei dann Anfang August die Reparatur unter tatkräftiger Mithilfe von Vereinsmitgliedern sowie weiteren engagierten Personen, darunter auch eine Familie aus Großbottwar, in Angriff genommen worden.

In nur drei Tagen hätten die tatkräftigen Helfer die gesamte Westseite des Nachbaus wieder fit gemacht. Dabei hätten sie fast eine Tonne Lehm von Hand an der Wand angebracht und sie so mit einer zweieinhalb Zentimeter dicken Schicht versehen. Wie der Verein weiter schreibt, habe auch die Jugend mit anpacken dürfen. Denn zu Beginn der Arbeiten habe der Verein im Rahmen des Ferienprogramms der Gemeinde Öhningen auch die Kinder mit dem matschigen Vergnügen vertraut machen können. Dazu heißt es: „Die Kinder waren eifrig dabei und konnten die Arbeitsweise unserer Vorfahren vor circa 6000 Jahren eigenhändig erfahren.“

Unterstützt worden sei der Förderverein auch von einem Fachhandel für Baustoffe aus Singen, der 23 Säcke Trockenlehm kostenlos geliefert und mit Fachwissen zur Seite gestanden habe. Auch eine Baufirma aus Öhningen und eine Zimmerei aus Wangen hätten die Arbeiten unterstützt.

Nun stehe der relativ originalgetreue Nachbau eines Pfahlbauhauses aus der Jungsteinzeit wieder der Öffentlichkeit zur Verfügung. Darin sind laut Verein Informationen über das UNESCO-Weltkulturerbe und dessen Entdeckung, aber auch anschauliche Darstellungen aus dem Leben der Pfahlbauleute zu finden. Der Besuch des Pfahlbauhauses ist kostenlos. Die Schätze aus dem Weltkulturerbe in Form von zahlreichen Funden sind gegenüber im Museum Fischerhaus zu besichtigen.