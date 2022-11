30 Feuerwehrleute, zwei Rettungswagen und ein Notarzt sind in der Nacht auf Mittwoch bei einem Brand in Öhningen gefordert. Ein Mann muss ins Krankenhaus. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Ein Rasenmäher ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Öhningen in Flammen aufgegangen und hat einen Großeinsatz von Feuerwehr, DRK und Polizei ausgelöst. Ein 56 Jahre alter Mann versuchte laut Polizeiangaben, den Brand selbst zu löschen, und