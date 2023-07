Auch in ihrem siebten Jahr präsentieren die Höri Musiktage vom 3. bis 13. August ein umfangreiches Programm und halten am Postulat der Grenzüberschreitungen fest. Denn nicht ausschließlich Musik aus Barock, Klassik und Romantik werden geboten, auch Ausflüge in den Jazz und die Avantgarde, Programme für die ganze Familie und Einblicke in das Umfeld bereichern das Angebot.

Neues Gesicht im Leitungsteam

Seit Januar 2023 gehört Lukas Senn dem Leitungsteam der Musiktage an und übernimmt sie als Geschäftsführer und künstlerischer Leiter. Er ist in St. Gallen geboren und lebt in Berlin. Als Kulturmanager hat ihn das Konzept der Musiktage überzeugt: „Ich schätze das junge Projekt. Es bietet viele Perspektiven an spannenden Örtlichkeiten. Ich spüre die Kraft dieser Orte rund um das Chorherrenstift mit seiner langen Geschichte.“

In diesem Jahr wird er zum ersten Mal die Festivalluft schnuppern und Anregungen für kommende Ausrichtungen unter seiner Leitung sammeln. Für die Zukunft will er die Nähe zum Publikum weiter fördern und es für das Musikhören sensibilisieren. Schon in diesem Jahr gibt es Überraschungskonzerte von kleinen Ensembles in Strandbädern, Fahrradverleihen und Werkstätten, um auf die Konzerte aufmerksam zu machen.

Förderung durch das Land Zum ersten Mal können sich die Höri Musiktage in diesem Jahr über eine institutionelle Förderung durch das Land Baden Württemberg freuen, das jährlich 65.000 Euro beisteuern wird. Die Basisförderung durch private Sponsoren und Projektförderungen bleiben daneben erhalten. „Für das Festival ist nach aktuellem Stand mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement derzeit ein Finanzvolumen von annähernd 300.000 Euro erforderlich“, berichtet Hilde von Massow. Weitere Infos unter: www.hoeri-musiktage.de Hier gibt es Eintrittskarten Karten gibt es in Öhningen bei der Tourist-Info im Rathaus, in Gaienhofen bei der Tourist-Info, in Moos beim Rathaus/Tourist-Info, in Radolfzell an der Buchhandlung am Obertor. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich.

Klosterhof als zentraler Treffpunkt

Die meisten der 14 Veranstaltungen der Höri Musiktage finden im Klosterhof des Chorherrenstifts statt. Er liegt zentral zwischen den Flügeln des mittelalterlichen Gebäudes und dem Langhaus der Stiftskirche. Beste Akustik und eine anheimelnde Atmosphäre bietet der Klosterhof mit seiner zentralen mächtigen Linde für Akteure und Zuhörer gleichermaßen.

Öhningen Krisenfest, aber bald sind Kredite nötig: Öhningen startet mit Zuversicht ins neue Jahr Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Veranstaltungsorte sind die Stiftskirche, der Kirchhof, die Stadtkirche in Stein am Rhein und die Höri Strandhalle in Wangen. Auf dem Kirchhof werde der Musikverein Öhningen in den Pausen die Gästebewirtung übernehmen, berichtet Wolfgang Wüster vom Organisations-Team.

Es geht auch endlich in das Chorherrenstift hinein

Zum ersten Mal öffnen die Höri Musiktage in diesem Jahr auch den Zugang zum Chorherrenstift: „Wir durchdringen nun auch die Räume des Klosters, die wir bis jetzt umrundet haben“, sagt Hilde von Massow vom Team. Denn der Festakt am 3. August eröffnet zugleich das Projekt „Kultur.Konvent.Öhningen – Zukunftsträume für Klosterräume“, das im August, September und Oktober mit fünf Kulturpartnern in die historischen Räume einlädt.

Moos Mit jugendlichem Schwung: Arcon Trio begeistert im Mooser Bürgerhaus Das könnte Sie auch interessieren

Am Eröffnungsabend der Höri Musiktage finden im barocken Konventsaal Telemanns Tafelmusiken mit dem Barockensemble unter Leitung von Petra Müllejans und Rebecca Raimondi ihre stilvolle Fortsetzung. Mit zierlichen Stuckarbeiten unter der Decke, barocken Möbelstücken, tiefen Rundbogennischen mit gestaffelten Fenstern und herrlichem Ausblick erfährt der schmucke Raum weitere überraschende musikalisch-performative Details, die alle Sinne ansprechen sollen, wie Milena Wilke, die Regie führt, berichtet.

Auch die Räume im zweiten Obergeschoss des Stammhauses im Chorherrenstift, in denen das Kultur Konvent Öhningen seine Heimat findet, können nach dem Festakt am 3. August bereits besichtigt werden.

Und hier ist gesammelt das Programm des Festivals 2023, für jeden Geschmack findet sich etwas.

Wer es klassisch-romantisch mag:

3. August, 19 Uhr Festakt: Tafeln mit Telemann im Klosterhof/Chorherrenstift

4. August, 20 Uhr: Jerusalem Quartett mit Streichquartetten von Mozart, Prokofjew und Brahms in der Stiftskirche

9. August, 20 Uhr: Konzert mit dem internationalen Festivalorchester, Leitung Harutyun Muradyan im Klosterhof

12. August, 18 Uhr: Trouvaille Troubadour mit Jan Rusko, Gesang und Gitarre im Klosterhof,

20 Uhr: Kammermusik mit Solisten: „Popsongs“ der Romantik, Brahms Liebeslieder Walzer op. 52/65

13. August, 20 Uhr: Orchesterkonzert als Finale der Musiktage im Klosterhof

Für wen Barock, Klassik, Jazz und Avantgarde keine Gegensätze sind:

5. August, 20 Uhr: Bach.Lab.Group, Feuerwerk zwischen Klassik und Jazz in der Höri Strandhalle Wangen

6. August, 20 Uhr: Asambura Ensemble mit einer interkulturellen Winterreise nach Franz Schubert in der Stadtkirche Stein am Rhein: Lieder, Gedichte, Meditation über Fremdheit, Flucht, Sehnsucht und Einsamkeit

10. August, 20 Uhr: All´Improvviso: Zwischen Klassik, Jazz und Moderne mit Klarinette, Saxophon, Klavier und Gambe in der Stiftskirche

Wer mit Kindern musikalischen Spaß haben will:

10. August, 14 Uhr: Kinder machen Zirkus mit Clown Klücklich, im Kirchhof

17.30 Uhr: Sing Sala Bim: Interaktives Musiktheater für die ganze Familie mit dem Ensemble Laterna Musica im Klosterhof

Wer etwas vom Drumherum erfahren und erleben möchte: