Autofahrern sollen Gebühren für das Parken auf Flächen hinter der Höri-Strandhalle in Wangen und auf der neu geschaffenen Parkmöglichkeit auf der gegenüberliegenden Straßenseite bezahlen wie auch für die Nutzung der 42 Flächen beim Strandbad am Kaspar-Löhle-Weg.

So viel soll das Parken kosten Die Gebührenordnung soll von März bis Oktober täglich von 9 bis 18 Uhr gelten. Wer parkt, soll pro halbe Stunde 50 Cent bezahlen, maximal aber sechs Euro am Tag. Dies soll ab Freitag, 1. April, mit dem Aufstellen von Parkautomaten gelten, ohne einen weiteren Beschluss.

Der Parkplatz mit 42 Stellplätzen am Kaspar-Löble-Weg wird in das Wangener Konzept der Parkraum-Bewirtschaftung mit einbezogen. | Bild: Georg Lange

„Gott sei Dank ist es soweit, dass wir in Wangen eine Bewirtschaftung bekommen“, eröffnete Gemeinderat René Zimmermann (CDU) die Aussprache im Rat: Die Parksituation sei in den zurückliegenden Sommermonaten mehr als dramatisch gewesen, schätzte der Rat die Lage in Wangen ein. René Zimmermann sprach sich gegen eine potentielle Befreiung bei den Gebühren für Elektrofahrzeuge und damit für ein gleiches Recht für alle aus. Eigentümer von Elektrofahrzeugen hätten bereits die Möglichkeit, Förderungen zu nutzen. Eine ungleiche Behandlung sei nicht mehr zeitgemäß. Mit diesem Kommentar reagierte der Gemeinderat auf eine Anfrage eines Bürgers zur Sitzungsvorlage, wonach elektrobetriebene Fahrzeuge umsonst parken sollten.

Das sagt Schmids Stellvertreter Der Stellvertreter von Bürgermeister Andreas Schmid, Bruno Schnur (CDU), leitete die Gemeinderatssitzung und verwies auf einen Passus der Landesregierung im Gesetz zur Elektromobilität. Dieser sehe vor, dass Elektrofahrzeuge bevorzugt behandelt werden können, so Schnur: Doch ob dies zur aktuellen Situation noch passend sei, darüber solle der Rat diskutieren.

Ebenso wie Zimmermann interessierte sich Christine Schäfer (CDU) für Möglichkeiten der Gemeinde, Verstöße gegen die neue Parkordnung zu ahnden. Für die Kontrolle möchte die Gemeinde eine Stelle auf Basis eines Minijobs ausschreiben, sagte Kämmerer Sven Leibing vom Gemeindeverwaltungsverband Höri. Diese Person soll auch Einnahmen aus den Parkautomaten zur Bank bringen und den Ordnungsdienst entlasten. Eva Straub (OBF) stimmte dem Vorhaben zu, kritisierte aber, dass nur in Wangen Parkraum bewirtschaftet werden soll. Ihres Erachtens sei Öhningen ebenso vom Parkdruck belastet. Zur Verteidigung erläuterte Sven Leibing, dass es in Wangen gute Voraussetzungen gebe. Analog zu Gaienhofen könne man mit diesem „Pilotprojekt“ erste Erfahrungen sammeln und diese auf weitere Zonen in anderen Ortsteilen ausweiten.

Knackpunkt Hafen-Anlieger Im Hafen von Wangen gibt es rund 150 Bootsliegeplätze. Ein Konzept für eine Parkraum-Bewirtschaftung sei bisher für die Anlieger des Hafens noch nicht erfolgt, so Ortsvorsteher Bruno Bohner. Die Parkplätze am Seeweg nahe dem Hafen könnten bei Erweiterung der Parkraumbewirtschaftung über eine Sonderregelung dem heimischen Wassersportverein zugeschlagen werden. Freimarken für Anlieger des Hafens seien hingegen fragwürdig, so Ortsvorsteher Bohner. Aus Erfahrungen in Gaienhofen empfiehlt Kämmerer Sven Leibing dem Rat, die Hafen-Anlieger in einer erweiterten Konzeption nicht ins Seeweg-Portfolio einer Parkraum-Bewirtschaftung aufzunehmen.

Mit einer Parkraum-Bewirtschaftung in einem ganz speziellen Gebiet könnte es zu einer Verlagerung des Parkdrucks in ein anderes Gebiet kommen, mahnte Stefan Singer (Netzwerk) in der Aussprache an: Autofahrer könnten wegen Parkgebühren in umliegenden Wohngebieten kostenfreie Parkplätze suchen und die Parkmöglichkeiten der Anlieger verdrängen, so seine Besorgnis. Ihn interessierte es, ob der Ortschaftsrat von Wangen dies bei seinem Konzept bedacht habe und ob Bürger darauf vorbereitet worden seien. Eine Parkraum-Bewirtschaftung habe für Singer zudem eine Lenkungsfunktion. Mit ihr wolle die Gemeinde nicht nur etwas verdienen und den Parkdruck entlasten. Sie könne damit auch lenken, wen man in der Gemeinde haben wolle. Seines Erachtens sei es sinnvoll, Elektroautos zu bevorzugen und die Gebühren für E-Fahrzeuge zu erlassen. Der Gemeinderat lehnte diesen Vorschlag ab.

Kämmerer Sven Leibing sieht kein Problem auf Anwohner zukommen. Das Parkraum-Konzept sei auf Kurzparker ausgerichtet worden und biete mit einer Tagesgebühr in Höhe von sechs Euro keinen Anreiz für Dauerparker. Die Kosten für beide Parkautomaten in Höhe von rund 15.800 Euro könnten sich seiner Einschätzung nach in zwei Jahren amortisieren.