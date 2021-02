von Natalie Reiser

Sportvereine rund um den Untersee und im Hegau haben viel Zulauf. Den Morgen mit einer Yoga-Einheit oder den Abend mit einer Runde Leichtathletik ausklingen zu lassen, sehen viele nicht nur als Notwendigkeit an, um körperlich fit zu bleiben. Beim Sport pflegen sie auch Freundschaften. Beides fehlt im Lockdown. Der Turn- und Sportverein Wangen geht nun neue Wege und bietet in Kooperation mit dem Turnverein Engen ein Online-Kursprogramm an. Damit stößt er auf großes Interesse.

Als sich Anfang des Jahres herausstellte, dass der Lockdown ein weiteres Mal verlängert wird, war für Petra Singer, der Vorsitzenden des Turn- und Sportvereins Wangen, klar: „Wir müssen etwas tun!“ Den sportbegeisterten Frauen aus Wangen, Schienen und Öhningen, die normalerweise in der Turnhalle Wangen gemeinsam Yoga machen und Zumba, Pilates oder Bauch-Beine-Po trainieren, sollte eine Alternative geboten werden.

Persönliche Begegnungen via Zoom

Marita Kamenzin, Vorsitzende des Turnvereins Engen, bot an, das Online-Kursprogramm aus Engen auch Mitgliedern des TuS Wangen zur Verfügung zu stellen. „Wir haben das gerne angenommen, wollten aber auch selbst etwas dazu beitragen und präsent bleiben“, berichtet Singer.

Kursleiterin Edith Wenk vor ihrem Bildschirm zu Hause aus in Aktion. | Bild: privat

Zunächst hätten die Übungsleiterinnen verhalten reagiert, als sie von der Idee erfuhren, ihr Programm online anzubieten. „Warum sollten Mitglieder einen Beitrag für einen Kurs zahlen, wenn im Internet reihenweise kostenlose Videos zu Home-Workouts aller Arten und Schwierigkeitsstufen angeboten werden?“, fragten sie. Man versuchte es trotzdem.

Kooperation mit dem ebenfalls erfolgreichen TV Engen

Seit dem 1. Februar wird das Online-Programm des Turnvereins Engen durch vier Kurse ergänzt, die Trainerinnen des TuS Wangen gestalten. Die Mitglieder beider Turnvereine können frei zwischen allen Angeboten wählen. Aber auch Nicht-Mitglieder können sich anmelden.

Inzwischen sind bei Petra Singer 40 Anmeldungen für die Kurse aus Wangen eingegangen. „Das hat uns gezeigt, dass nicht nur das Bedürfnis da ist, Sport zu machen, sondern auch Freunde und Bekannte wiederzusehen“, so ihr Fazit. Sie vermutet, dass viele es bevorzugen, Sport mit der Übungsleiterin zu machen, die sie persönlich kennen. Selbst wenn der Sport in den eigenen vier Wänden stattfindet.

Die Kurse werden mit dem Konferenzsystem Zoom abgehalten. Zu Beginn der ersten Kurse sei die Freude groß gewesen, Bekannte wiederzusehen. Nach einer kurzen Begrüßung wird der Bildschirm so eingestellt, dass der Kursleiter groß zu sehen ist. Alle anderen können entscheiden, ob sie ihre Kamera eingeschaltet lassen und klein am Bildschirmrand zu sehen sind oder ob sie ihre Kamera ausschalten.

Ehemalige Mitglieder trainieren aus der Ferne wieder mit

So schade es sei, dass die Kurse zurzeit nicht in der Turnhalle stattfinden können, so habe die aktuelle Situation auch manchen Vorteil, sagt Singer. Durch das Online-Angebot können auch ehemalige Mitglieder, die in die Ferne gezogen sind, wieder mit Freunden in der Heimat Sport machen. „Es haben sich Teilnehmer bei uns angemeldet, die mittlerweile in Norwegen wohnen. Auch junge Leute, die in anderen Städten studieren, sind wieder mit dabei“, berichtet die Vorsitzende.

Bereits jetzt werde überlegt, ob das Präsenzprogramm nach Corona durch ein Online-Angebot ergänzt werden soll. So könnten Kurse zum Beispiel in den Ferien, in denen die Halle geschlossen ist, weiterlaufen.