von Georg Lange

Mit solch einem gewaltigen Ruck durch die Bürgerschaft hatte kaum einer mehr gerechnet. Dem Lädele in Schienen drohte das Aus, weil der Nahversorger keine neue Nachfolger für den Vorstand fand. Nach einem Artikel im SÜDKURIER und einem Brandbrief der Vorsitzenden Andrea Kasper an die Bürgerschaft fanden sich innerhalb von fünf Tagen ein neues und bereitwilliges Team aus acht Bürgern zusammen, die dem Lädele eine Zukunft geben wollen. In der jüngsten Ortschaftsratsitzung in der Turnhalle der Grundschule Schienen stellte Andrea Kasper das Team des dreiköpfigen Vorstands und nunmehr fünf Bürger zählenden Beirats vor. Ende Juni sollen die Bewerber in einer Mitgliederversammlung in ihre Ämter gewählt werden. Das Interesse in Schienen war ungewöhnlich groß. 35 Bürger kamen zur Ortschaftsratsitzung. Eine Bürgerin kündigte vor Ort und ad hoc zusätzlich ihre Unterstützung in der Genossenschaft an.

Neun Bürger in der Genossenschaft kümmern sich jetzt um den Weiterbestand des Lädele (von links): Gabriela Heck, Andrea Kasper, Thilo Brandstetter, Stefanie Wilhelm, Sandra Lerchenmüller, Jan Grafmüller, Yvonne Hegner, Carmen Lampe sowie Karina Flügel (stehend). | Bild: Georg Lange

Bei der Gründung des genossenschaftlich betriebenen Lädele vor 16 Jahren standen zwei Drittel der Schiener Bürger hinter dem Projekt, rief Andrea Kasper in ihrem Brandbrief die Bürger in Schienen mit gehaltvollen Worten wach: Ohne Lädele würde die Ortschaft keinen Nahversorger und keinen Treffpunkt mehr haben. Die ältesten Bürger hätten sich nicht mehr selbstständig versorgen können. Sie wären auf Hilfe angewiesen und ein Stück weit mehr vereinsamt. Zudem hätten die jüngsten Schiener nicht mehr eigenverantwortlich einkaufen lernen können, so Kasper. Obzwar mit einem freundlichen Personal, einer intakten Lieferantenbeziehung und mit treuer Kundschaft die Grundlagen für einen funktionierenden Ablauf geschaffen wurden, hätte der Nahversorger durch das fehlende Engagement für den Vorstand aufgeben müssen.

Bereits fünf Tage nach dem Brandbrief meldeten sich acht motivierte Bürger bei der Vorsitzenden. Ein weiterer älterer Interessent aus Radolfzell habe sich zurückgezogen, so Kasper. Nach ersten Beratungsgesprächen mit den acht interessierten Bürgern stand die Änderung der Satzung zur Disposition, die den Vorstand auf drei Personen begrenzt, erläuterte Kasper in der Ratssitzung. Doch das Lädele soll, wie in der Satzung festgelegt, weiterhin aus drei Mitgliedern bestehen bleiben und um einen gleichberechtigten Beirat erweitert werden. Vorerst wolle Andrea Kasper dem Lädele für ein weiteres Jahr ihren Vorsitz anbieten, damit ein reibungsloser Übergang in eine neue Vorstandschaft erfolgen könne.

In der nächsten Mitgliederversammlung werden die Pläne für den Anbau des Lädele vorgestellt

Um die Vorstandsposten bewerben sich die Schulsekretärin Sandra Lerchenmüller für das Personalmanagement sowie der Ingenieur Thilo Brandstetter für die Aufgabengebiete Events und Technik. Wichtig sei, dass es Ansprechpartner für den Verkauf und die Lieferanten gebe, so Kasper. Sie selbst wolle sich weiterhin um das Marketing und das betriebswirtschaftliche Controlling des Lädele kümmern. Der Schadens- und Wertgutachter Jan Grafmüller bewirbt sich als Beirat und möchte dem Lädele als Facility Manager zur Verfügung stehen. Die angehende Beirätin Karina Flügel ist von Beruf Steuerfachwirtin. Sie möchte künftig die Buchhaltung und die kaufmännische Verwaltung übernehmen. Michaela Ernst ist Mitglied in der Geschäftsleitung einer Bank. Sie möchte gemeinsam mit der Sensorikerin Yvonne Hegner um das Marketing kümmern.

Landschaftsökologin Julia Hausberg setzt sich für die Außenpflege und das Erscheinungsbild des Lädele ein. Je nach Bedarf sucht sie neue Produkte und Lieferanten und verhandelt die Einkaufspreise. Lehrerin Jennifer Baumann erstellt die Protokolle der monatlichen Sitzungen des Vorstands. Andrea Kasper wünscht sich, dass die bisherigen Helfer im Boot der Genossenschaft bleiben. In der nächsten Mitgliederversammlung stellt sie zudem die Pläne für den Anbau des Lädele vor. Hierfür seien Zuschüsse bewilligt worden. Mit dem neuen Team seien nun die Voraussetzung geschaffen worden, dass der Bau realisiert werden könne so Kasper.