Zwei Männer im Alter von 42 und 20 Jahren aus Öhningen sind festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Konstanz vorgeführt worden. Die beiden Verdächtigen hatten laut einer gemeinsamen Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz am späten Abend des 20. Aprils einen 28-Jährigen in dessen Wohnung in Öhningen aufgesucht und beraubt. Das Opfer sei nach der Öffnung der Haustüre angegriffen und bedroht worden. Einer der beiden Tatverdächtigen habe mit einem Messer gedroht, während der zweite Täter die Wohnung durchsucht und Bargeld mitgenommen habe. Die Ermittlungen der Polizei hätten ergeben, dass der 42 Jahre alte Verdächtige im Februar 2020 ein weiteres Opfer mit einer Gewalttat zur Herausgabe von Bargeld erpresst habe. Das Opfer sei hier ein 31-Jähriger gewesen, der ebenfalls in Öhningen lebt. Im März dieses Jahres sei das selbe Opfer dann noch einmal Ziel des 42-Jährigen gewesen. Der Mann sei gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und habe mehrere Einrichtungsgegenstände zerstört, nachdem er das Opfer nicht antreffen konnte. Hintergrund seien finanzielle Forderungen gewesen. Die beiden Tatverdächtigen wurden bei einer Durchsuchung festgenommen. Das Amtsgericht ordnete gegen beide Untersuchungshaft an. Sie wurden in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten gebracht.