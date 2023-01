Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwochabend eine Unfallflucht auf der Schienerbergstraße begangen. Dies teilte die Polizei mit.

Gegen 21 Uhr sollen Anwohner ein „Aufprallgeräusch“ wahrgenommen und anschließend frische Unfallschäden an einem auf Höhe der Hausnummer 1 geparkten blauen BMW festgestellt haben.

Schaden in Höhe von rund 4000 Euro

Wie es weiter in dem Bericht heißt, soll ein unbekannter Autofahrer auf der Schienerbergstraße in Richtung Waldheimerstraße unterwegs gewesen sein und dabei mit der Front des am Fahrbahnrand abgestellten Wagens kollidiert sein. Ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern, soll der Unbekannte seine Fahrt jedoch fortgesetzt haben.

Radolfzell Radfahrer entkommt knapp einem Zusammenstoß mit einem Auto – verletzt sich aber trotzdem bei Sturz Das könnte Sie auch interessieren

Die Polizei habe laut Bericht am Unfallort mehrere Fahrzeugteile gesichert, die wahrscheinlich vom Verursacherfahrzeug, vermutlich einem silbernen Opel Agila oder Suzuki Wagon der im Frontbereich erheblich beschädigt sein dürfte, stammen.

Zeugen des Unfalls, oder Personen, die sonst Angaben zum flüchtigen Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Telefon (07732) 95066-0, zu melden.