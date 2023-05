Ein bislang unbekannter Mann hat sich am Samstag, 6. Mai, um kurz nach 17 Uhr auf Höhe des Schlosses „Marbach“ in Öhningen vor zwei Frauen entblößt und dabei unsittliche Angebote gemacht. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Die beiden Frauen im Alter von 50 und 65 Jahren hätten daher die Polizei verständigt. Der Mann sei danach in Richtung Wangen geflüchtet. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen habe die Polizei ihn nicht mehr angetroffen.

Der Mann soll laut Meldung etwa 30 bis 35 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine kleine, kräftige Statur, eine helle Hautfarbe und habe einen Dreitagebart getragen. Bekleidet sei er mit einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Jogginghose, Turnschuhen sowie einer schwarzen Basecap gewesen. Die Polizei nimmt Hinweise unter 07732 950660 entgegen.