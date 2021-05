Öhningen Nur für Abonnenten vor 21 Minuten

Erzieherinnen sehen sich schutzlos bei der Arbeit

Erzieherinnen in Kindertageseinrichtungen fühlen sich in der Pandemie allein gelassen. Denn entgegen des allgemeinen Glaubens, sie seien bereits vollständig geimpft, sehen sich viele noch immer schutzlos am Arbeitsplatz. Impftermine sind rar und ohne die Solidarität der Eltern gehe es nicht, sagen zum Beispiel die Mitarbeiterinnen der Kita in Öhningen-Wangen.