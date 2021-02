von Georg Lange

Bei fünf Gegenstimmen und einer Enthaltung hat der Gemeinderat von Öhningen den Besitzern des Wohn- und Ökonomiegebäudes in der Kehlhofstraße 10 die denkmalschutzrechtliche Genehmigung zum beabsichtigen Komplettabbruch erteilt. Grundsätzlich wäre ein Abbruch verfahrensfrei, so Bürgermeister Andreas Schmid in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Da die Gebäude jedoch im Bereich der Gesamtanlagenschutzsatzung „Stift und Dorf Öhningen„ liegen, bedürfe das Vorhaben eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung, lässt die Verwaltung in ihrer Tischvorlage verlautbaren: Für das Abbruchverfahren liege der Verwaltung ein Sachverständigengutachten vor, dass die Gebäudesanierung als wirtschaftlich unzumutbar ausweise.

Das Denkmalamt habe festgestellt, dass das Gebäude eine Einstufung als Kulturdenkmal nicht rechtfertige und habe den Weg geebnet, so Andreas Schmid. Dem mehrheitlich gefassten Ratsbeschluss ging eine angeregte Diskussion über den Sinn der Schutzsatzung und dem Erhalt des Dorfcharakters voraus.

Die Südfassade des Ökonomiegebäudes ist im Erdgeschoss fachwerksichtig, darüber ist es ebenfalls verbrettert.

Manche wollten lieber den Erhalt des Einhauses

Andrea Dix (Netzwerk) sprach sich für den Erhalt der Gebäudekomplexe aus. Sie fürchtet die Vorstellung, dass nach dem Abriss des Gebäudes nichts Besseres nachkommen und ein beliebig neuer Baukörper hingestellt werde. Dabei verwies sie auf Erfahrungen aus der Oberdorfstraße. Sie zeigte sich enttäuscht, dass das Denkmalamt auch dort mitgemacht habe. Für Bürgermeister Andreas Schmid ergibt sich die Situation, dass dem Gebäude die Denkmaleigenschaft abgesprochen wurde. Das Denkmalamt habe seine Entscheidung hierfür nicht leichtfertig getroffen. Er begreift diese als eine sachgerechte Entscheidung.

Öhningen Probelauf des Heizkraftswerks in Öhningen findet am Rosenmontag statt Das könnte Sie auch interessieren

René Zimmermann (CDU) verwies in der Aussprache auf Beispiele, bei dem alt und neu sehr gut zusammenpassen würden. Zudem habe der Gemeinderat beim Bauantrag die Möglichkeit auf Einflussnahme des neuen Baukörpers, da er diesen zu genehmigen habe, so René Zimmermann: Auch er wolle den Dorfcharakter erhalten. Aber der Rat hätte auch Menschen die Möglichkeit zu geben, dass sie ihre Wünsche erfüllen könnten. Seiner Ansicht nach gebe es auch Beispiele, bei dem alt und neu zusammenpassen und sich hervorragend ergänzen würde.

Neubau soll sich einpassen

Bürgermeister Schmid verwies hierbei, dass sich der Neubau in die vorhandene Struktur einpassen und dessen Kubatur an den Nachbargebäuden orientieren müsse. Doch der Rat habe hier weniger über einen Neubau als vielmehr über einen Abriss zu entscheiden. Seiner Ansicht nach könne der Abriss nicht verhindert werden. Dieser sei völlig rechtmäßig.

Für Dix ist die gemeindliche Satzung für den Gesamtanlagenschutz eine Form von Willenserklärung, dass Öhningen das Dorf mit seinen Besonderheiten erhalten möchte. Sie appellierte an die Räte, dass sie sich diese Haltung zu eigen machen. Der Erhalt sei für das Dorf wertvoller. Ihrer Ansicht nach habe das Haus Potenzial, auch gerade wegen der niedrigen Stockhöhe.

Dörflicher Charakter soll erhalten bleiben

Stefan Singer (Netzwerk) sprach sich für den Erhalt des Dorfcharakters aus: „Aus solchen Gründen würden die Menschen in Dörfer gehen, sich wohlfühlen und dort Ferien machen. Und wir lassen das abreisen.“ Er suchte einen proaktiven Weg der Zusammenarbeit mit Hausbesitzern um den Dorfcharakter zu schützen. Wegen der fehlenden rechtlichen Grundlage bleibe der Gemeinde nur die Form von Zusammenarbeit.

Vera Floetenmeyer-Löbe (Netzwerk) verwies auf die Möglichkeit von Beratungsleistungen, Zuschüssen und Patenschaften, die tot geglaubte Häuser wiederbelebt hätten.

Öhningen Innnovative Wohnidee für Öhningen Das könnte Sie auch interessieren