Auch in diesem Jahr gibt es in der Gemeinde Öhningen wieder einen Kreuzweg. An 14 Stationen können Bürger beim Gehen die Bilder des Künstlers Sieger Köder bestaunen und dazu Texte lesen, die zum Nachdenken anregen.

Laut Mitteilung der katholischen Seelsorgeeinheit Höri haben diese Texte Heinz-Peter Janßen, Sieger Köder, Erwin Mock und Maria Graf-Huber geschrieben. Die Seelsorgeeinheit habe sie zu einem Kreuzweg zusammengestellt.

Zum Künstler

Sieger Köder habe den Kreuzweg mit Bildern im Jahr 1997 für die katholische Kirchengemeinde St. Nikolaus in Bergisch Gladbach gemalt. Die Bilder dürften nun auch auf der Höri verwendet werden. Der Kreuzweg sei auf die Beine gestellt worden, um sich beim Gehen mit den eigenen Gedanken und Sorgen auseinanderzusetzen und sie dadurch eventuell zu lösen und Kraft und Zuversicht zu schöpfen.

Der Kreuzweg startet laut Mitteilung am Parkplatz Zielhag, oberhalb von Wangen. Er befindet sich an der Landstraße von Wangen nach Schienen. Der Kreuzweg ist ab Sonntag, 13. März, bis nach Ostern begehbar. (pm)