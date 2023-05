Öhningen-Schienen vor 1 Stunde

Doppelt so groß und mit Bistro: Das Lädele in Schienen feiert neuen Anbau

Monatelang wurde am Lädele in Schienen gebaut, um es zu vergrößern und damit auch einen neuen Treffpunkt in Schienen zu schaffen. Einige Arbeiten fehlen noch, doch nach der Eröffnung steht auch die Einweihung an.