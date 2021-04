von Georg Lange

Eigene Ideen entwickeln und eigene Pläne schmieden – die Jugend der DLRG Ortsgruppe Öhningen hat sich zu einer sich selbst verwaltenden Jugendgruppe entwickelt. Via Online-Konferenz fanden sich 17 Jugendliche zu der Gründungsversammlung zusammen. Sie wählten Giovanni Sia zum Vorsitzenden der DLRG-Jugendgruppe und Vanessa Habres zu dessen Stellvertreterin.

„Die Jugend hat ihre eigenen Interessen. Und sie kommt meiner Meinung nach oftmals zu kurz“, begrüßte der erste Vorsitzende des DLRG-Ortsvereins Öhningen, Andreas Soltys, den Schritt zur sich selbst verwaltenden und eigenständigen Jugendgruppe. „Denn die Jugend verwaltet sich in meinen Augen am besten selber“, so Soltys. Das habe er bereits in deren ersten Vorstandsitzung gesehen: „Sie sind sehr engagiert.“

Training am See im Sommer

Mit einer Grußadresse eröffnete Armin Soltys die Gründungsversammlung der Jugendgruppe – via Internet – zu der auch die Vorsitzenden der Bezirksjugend sowie Diana Alt als Vertreterin des Kreisjugendrings Konstanz und Bernd Orschel vom Segelcamp geladen waren. Der FDP-Landtagsabgeordnete und DLRG-Bezirksvorsitzende, Jürgen Keck, entschuldigte sich wegen einer Terminkollision mit einer Grillgut-Spende für das erste Fest der Jugendgruppe und ließ herzliche Grüße ausrichten. Die 17 Jugendlichen der Gründungsversammlung wählten aus ihren eigenen Reihen sieben Vorstandsmitglieder. Letzte Woche tagte zum ersten Mal der Jugendvorstand der DLRG Öhningen.

Die Jugendgruppe des Öhninger DLRG Ortsverbandes zählt insgesamt 68 Vereinsmitglieder unter 26 Jahren. Die Grundzüge der Jugendarbeit sollen erhalten bleiben und sich an der in der Satzung niedergeschriebenen Aufgaben und Zielen orientieren, so der Vorstand der Jugendgruppe. Im Sommer wollen sie ein regelmäßiges Training am See und ein altersgerechtes Angebot für die Kinder und Jugendlichen der Ortsgruppe anbieten.

Schnuppertauch-Angebot für die Jugend

Für alle Jugendlichen soll jährlich ein Erste-Hilfe-Kurs angeboten werden. Dieser Kurs sei der Jugendgruppe wichtig, da er bereits für die Führerscheinprüfung eine Voraussetzung sei, so der Vorsitzende Giovanni Sia. Der Kurs sei auch Voraussetzung, um ein Praktikum bei der DLRG-Jugend für die Wache zu machen. Der Vorsitzende der Jugend verspricht, dass Interessierte in einen angenehmen Rahmen die Abläufe der DLRG sowie die Mitglieder kennenlernen können.

Einen ganzen Katalog an Vorteilen bietet die DLRG ihren Mitgliedern nicht nur für ihre Freizeitgestaltung. Bleiben die DLRG-Mitglieder im Dienst, so kann man über die Ortsgruppe den Bootsführerschein erwerben, als Vorstufe zum anspruchsvolleren DLRG-Patent. Die Ortsgruppe plant für die Zukunft zudem eine Tauchgruppe, bei deren Aktivitäten die Jugend zu einem Schnuppertauchen eingeladen werden könnte, so Andreas Soltys. Hierfür würden bereits 40 Neoprenanzüge dem Verein zur Verfügung stehen.

Eine Drohne zur Rettung von Leben

In der Ortsgruppe kann man auch das Führen einer Drohne zur Rettung von Menschen aus dem Wasser erlernen. Hierbei fliegt die Drohne zu einer in Not geratenen Person. Sie legt dann im Wasser einen sich selbst aufblasbaren „Rescue Tube“ ab, erläutert Giovanni Sia. Auf der Agenda der Jugendgruppe ist auch ein Jugend-Einsatz-Team. In der Jugendgruppe würde derzeit die Idee diskutiert, sich für Knochenmarkspenden zu registrieren, so Giovanni Sia.

Das sei eine gemeinsame Idee der Jugendgruppe gewesen, da mit solch einer freiwilligen Spende auch Leben gerettet werden könnte. Für die Jugend wolle der Vorstand während der Einschränkungen der Corona-Pandemie auch online ein Kraft-Fitness-Workout-Training anbieten.