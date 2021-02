von Bernhard Dietrich

Einen Zunftmeisterempfang, der normalerweise am Vormittag des Umzugs am Veranstaltungsort abgehalten wird, gab es trotz des ausgefallenen Umzugs. Die Höri-Narrenpräsidenten schalteten sich am Sonntagmittag per Videokonferenz zu einem digitalen Zunftmeisterempfang zusammen.

So konnte jeder Vertreter der beteiligten zehn Zünfte ein Grußwort an die Runde richten. Es gelang nicht nur ein guter Austausch von netten Worten und kleinen närrischen Seitenhieben; es wurde ein geselliges Beisammensein, als die persönliche Situation der Großkopfeten und ihrer Liebsten zur Sprache kam.

Die Höripräsidenten hielten bei dem digitalen Empfang einige Traditionen hoch. So gab es wie seit Jahrzehnten eine Fernet-Trinkrunde mit passendem Trinkspruch. Auch die Zeitplanung wurde wie oft über Bord geworfen. So trennten sich die Beteiligten erst nach eineinhalb Stunden, was aber niemanden störte, da kein Mittagessen dazwischen geschoben werden musste und keine Aktiven auf den Umzugsstart warteten.

Pünktlich um 14 Uhr – dem eigentlichen Startzeitpunkt des Umzugs – begann auch Petrus die Lage zu erkennen. Er konnte die Tränen nicht mehr halten und so begann es in Strömen zu regnen. Bereits vor zehn Jahren, als die Mondfänger zum letzten Mal Ausrichter des Höri-Umzugs waren, hatte es mit Beginn des Umzugs zu regnen begonnen.

Daher war Patrick Willig als Zunftmeister der Mondfänger froh, dass es im nächsten Jahr eine neue Chance auf gutes Wetter zum Höri-Umzug in Wangen gibt.