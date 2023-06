Gleich in mehreren Wohnungen hat ein noch unbekannter Einbrecher am Sonntagabend zugeschlagen: Wie die Polizei mitteilt, verschaffte sich der Täter auf dem Oberen Salenhof Zutritt zu drei Wohnungen, durchsuchte dort Schränke und Schubladen und erbeutete insgesamt mehrere tausend Euro Bargeld. Im Anschluss habe der Unbekannte die Örtlichkeiten wieder durch die Eingangstüren verlassen. Wer am Sonntag im betroffenen Bereich verdächtige Personen beobachtet hat, oder sonst Hinweise auf den Dieb geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen unter der Telefonnummer 07735 97100 zu melden.