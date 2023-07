Öhningen vor 5 Stunden

Die nächste Hürde ist genommen: Der geplante Solarpark in Öhningen geht in die Offenlage

In den kommenden Jahren soll in Schienen ein Solarpark entstehen. Das Thema wurde in der Gemeinde immer wieder diskutiert, nun hat der Gemeinderat über Stellungnahmen aus der frühzeitigen Beteiligung beraten.