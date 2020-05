Sowohl in der evangelischen als auch katholischen Kirchengemeinde auf der Höri wird am Sonntag, 10. Mai, der erste öffentliche Gottesdienst seit knapp zwei Monaten gefeiert. Beide verzichten dabei auf den Gesang der Gemeinde. Wie Stefan Hutterer, Pfarrer und Leiter der katholischen Kirchengemeinde informiert, findet die Heilige Messe der Katholiken am Sonntag an drei Orten der Höri, jeweils um 9.30 Uhr, statt.

Gottesdienste in Öhningen, Weiler und Horn

In Öhningen sei die Teilnehmerzahl auf 50 Personen, in Weiler sowie Horn auf jeweils 45 Personen begrenzt. Hutterer rechne damit, dass dies ausreiche. Sollte dies aber nicht der Fall sein, werde man das Gottesdienstangebot in den kommenden Wochen erweitern. Der Pfarrer wies zudem darauf hin, dass Gottesdienste aktuell weiterhin freiwillig seien und gefährdete Gruppen nicht unbedingt teilnehmen sollten. Was die Gestaltung betrifft, sagt Hutterer: „Wir werden viel instrumental machen.“

Evangelische Kirchengemeinde feiert in Melanchthonkirche

Pfarramtssekretärin Ingeborg Koch informiert für die evangelische Kirchengemeinde auf der Höri, dass die Gottesdienste ab Sonntag, 10. Mai, bis auf Weiteres in der Melanchthonkirche in Gaienhofen gefeiert werden. Diese biete genügend Platz, um das Schutzkonzept umsetzen zu können. Eine Abstandsregel von mindestens zwei Metern führe dazu, dass die Teilnehmerzahl auf 80 Personen beschränkt sei. Dies werde bei normalen Gottesdiensten auch ausreichend sein. Die Kirche werde so bestuhlt, dass Besucher sowohl einzelne Plätze als auch mehrere Plätze nebeneinander finden – diese seien für Personen, die in einer häuslichen Gemeinschaft leben und für die die Abstandsregeln somit nicht gelten würden. Das Tragen einer Alltagsmaske werde empfohlen, sei aber keine Pflicht. Verantwortliche Personen am Eingang würden Besucher zudem auf die Hygienemaßnahmen und das Schutzkonzept hinweisen.