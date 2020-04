Der Pfarrgmeinderat der katholischen Kirchengemeinde Höri wurde am vergangenen Sonntag gewählt. Die Teilnahme an den Wahlen war nur online oder per Briefwahl möglich. Ursprünglich hätte die Wahl am Sonntag, 22. März, stattgefunden. Wegen Corona wurde die Präsenzwahl an diesem Tag aber abgesagt. Der Zeitraum für eine Brief- beziehungsweise Online-Wahl wurde daraufhin um zwei Wochen verlängert.

461 Personen haben abgestimmt

Von den 3903 Wahlberechtigten der katholischen Kirchengemeinde Höri haben laut einer Pressemitteilung 461 Personen abgestimmt, wobei davon elf Stimmzettel als ungültig gewertet wurden. 344 Wahlberechtigte haben online abgestimmt, 117 haben ihre Stimmen per Briefwahl abgegeben. Die Wahlbeteiligung lag bei 11,81 Prozent. Von den 24 Kandidaten waren 18 Mitglieder aus drei Stimmbezirken zu wählen.