von Georg Lange

Im Kreis geladener Gäste eröffnete Natalie Conte-Zimmermann ihre Ausstellung „Fein und Füllig“ mit 23 Werken der expressiven Kalligrafie. „Die Perfektion der schönen Schrift hat mich schon früh gereizt“, erzählte die im Tessin lebende Schweizerin bei der Vernissage im Rathaussaal. Nachdem sie viele Jahre nach der Perfektion der schönen Schrift gestrebt habe, reize sie heute die Unvollkommenheit als eine neue Welt des Ausdrucks.

Kunstwerke auf zwei Etagen

Auf zwei Etagen zeigt Conte-Zimmermann im Öhninger Rathaus ihren Weg von der Perfektion hin zum freien Umgang von Form und Farbe geschriebener Worte, bei dem sich feine Linien und füllige Kalligrafie-Striche einen Weg von der Schönschrift zu einer Kunst bahnten. Die Ausstellung kann bis zum 25. September zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus besichtigt werden.

Nathalie Conte-Zimmermann favorisiert die Farbe Schwarz – vornehmlich auf weißem Untergrund. Nur selten nimmt sie weitere Farben wie rot oder blau in ihre Werke hinzu. Bei ihrer expressionistischen Kalligrafie liegt nun eine Kombination feiner mit füllig aufgetragenen Strichen zugrunde, die eine weitere kontrastreiche Spannung fernab ihrer favorisierten Farben mit sich bringt und mehr als nur eine Darstellung von einer Schönschrift ist.

Feines und Fülliges sind komibiniert

Es sind die Kontraste, die eine Anziehungskraft auf die Schweizerin mit familiären Wurzeln nach Öhningen ausüben, die aber auch genau so auf den Betrachter ihrer Werke wirken. Hier wird nun das Feine mit dem Fülligem kombiniert sowie die Leere mit dem Vollen. Aus der Schrift wird so eine expressionistische Kunstform.

„Eine schöne Handschrift war für mich schon immer sehr wichtig“, erzählt die Kalligrafin aus Leidenschaft. Doch nun könnten sich einige Leute fragen, wo die schöne Handschrift in ihren Werken geblieben sei, erläutert sie mit einem zwinkernden Auge. Ihre ersten Werke waren zunächst Buchstaben, Worte und Texte. Doch in den vergangenen Jahren habe sie Seminare in Lugano, Turin, Rom, Mailand sowie in Heidelberg besucht. Diese hätten sie zu neuen Techniken inspiriert, die sie nach und nach in eine künstlerische Welt geführt habe. Sie führten die Schweizerin von der Perfektion kunstvoller Schönschrift in die Welt der expressiven Künste.