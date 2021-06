von Georg Lange

Der Öhninger Gemeinderat beschloss Ende Oktober, das Gebäude der ehemaligen Metzgerei in der Kirchbergstraße abzubrechen. Damals beauftragte er die Verwaltung auch zu einer Abbruchkalkulation und dass die bisherigen Nutzer vom Abbruch des im Gemeindebesitz befindlichen Gebäudes in Kenntnis zu setzen seien. Bei zwei Enthaltungen beschloss der Rat in dessen jüngsten Sitzung die Ausschreibung des Abbruchs sowie der Entsorgung zu voraussichtlichen Kosten von 69.000 Euro.

Zur Diskussion stand auch, ob für den Abbruch Zuschüsse aus dem Sanierungsprogramm beantragt werden sollten. Das Gebäude samt Grundstück wurde von der Gemeinde ohne einen Zuschuss erworben und kostete 190.000 Euro.

Bürgermeister Andreas Schmid befürchtet bei einer potenziellen Bezuschussung ein Mitspracherecht des Landes und eine kostenpflichtige Ermittlung des Verkehrswertes. Die Gemeinde wolle jedoch ihre Hoheit über die Nutzung behalten. Im Rat entzündete sich eine Diskussion über die zwischenzeitliche Nutzung der etwa 800 Quadratmeter großen Fläche.

Bis zu erneuter Bebauung dient das Gelände als Parkplatz

Die ehemalige Metzgerei wird vom Rat als eine Art Schandfleck inmitten des Dorfes wahrgenommen. Die Parkplätze vor dem Gebäude werden jedoch gern in Anspruch genommen. Das Grundstück sollte wieder bebaut werden, so Andreas Schmidt. Christine Schäfer (CDU) sprach sich für einen geschotterten Parkplatz auf dem Gelände aus, bis eine weitere Nutzung in Sicht sei. Michael Otto (FBL) befürchtet eine Gewöhnung an einen potenziellen Parkplatz. Ziel sei es, dass auf der Gewerbefläche etwas Sinnvolles entstehe und der Wohnungsnot begegnet werde.

Gerhard Wiedenbach (CDU) erinnerte, dass die Fläche erworben wurde, um Herr des Verfahrens zu bleiben und dass keine Spekulanten die Planungen übernehmen. Mit Blick auf den Abriss der Güterhallen in Radolfzell und der Verwendung als gebührenpflichtigen Parkplatz sprach sich Andrea Dix (Netzwerk) für einen Stellplatz für Fahrzeuge aus. Für René Zimmermann (CDU) war die Debatte über den künftigen Bestimmungszweck derzeit noch zweitrangig.