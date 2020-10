von pm/sk

Die Katholische Kirchengemeinde Höri hat an der jüngsten Sitzung des Pfarrgemeinderates langjährige Pfarrgemeinderäte verabschiedet. Wie es in einer Mitteilung heißt, sprachen Pfarrer Stefan Hutterer und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, Birgit Wiedenbach, einer ganzen Reihe inzwischen ehemaliger Pfarrgemeinderäte ihren Dank aus. Dazu gab es auch einen Buchgutschein.

Bei den ehemaligen Räten handelt es sich um Rudolf Sauter, Ulrike Klopfer, Carina Müller, Ingrid Joos und Irmhild Tausendfreund von der Vorderen Höri, Christian Asal, Ima Feurer und Angelika Weber von der Mittleren Höri sowie Andreas Maßler, Christine Tanzer, Eva Straub und Georgia Hauser von der Hinteren Höri.

Vielfältiger Einsatz

Erinnert wurde in der Sitzung an deren vielfältiges und häufig weit über die Verantwortung des Pfarrgemeinderats und des Stiftungsrats hinausgehende Verantwortung Engagement. Sie setzten sich in den Pfarreien, in den Gruppen der katholischen Frauenarbeit, in der Jugendarbeit und der Katechese sowie für Pfarrfeste und Kirchen-Cafés ein und waren auch bei der Sorge um Kirchen und Gemeindehäuser, beim Einsatz für Gottesdienste und bei sozialen Belangen aktiv. Ihre Amtszeiten liegen laut Mitteilung häufig bei zehn Jahren und reichen bis zu 30 Jahren.

Sie seien einerseits Ansprechpartner für die einzelnen Ortsgemeinden und Vertreter der örtlichen Belange gewesen, aber auch mitverantwortlich für das Zusammenwachsen der katholischen Gemeinden auf der Höri zu einer Seelsorgeeinheit und für weitere Weichenstellungen im schneller werdenden Wandel auch kirchlicher Verhältnisse.

Auch Pfarrer Stefan Hutterer bekam bei diesem Anlass zu seiner Überraschung ein kleines Präsent überreicht. Vor 25 Jahren hatte sich Hutterer auf dem damaligen Pfarrfest in Öhningen als künftiger dortiger Pfarrer vorgestellt und kann damit heute ebenfalls auf einen langjährigen Einsatz zurückblicken.