von Gerald Jarausch

Im vergangenen Jahr wurde in der Gemeinde Öhningen auf unangenehme Weise deutlich, dass eines der zentralen Versorgungssysteme in einem nicht wünschenswerten technischen Zustand ist. Rund eine Woche dauerte es, bis man die Pumpe eines Brunnens in Wangen ausgetauscht hatte. Das normalerweise redundant ausgelegte System – also mit einer doppelten Absicherung versehen – scheiterte, weil auch die vorhandene Ersatzpumpe nicht in Betrieb gebracht war.

Allein der technische Aufwand, bei dem auch das Technische Hilfswerk zur Stelle war, kostete die Gemeinde in der Woche 73.000 Euro, wie Wassermeister und Bauhofleiter Stefan Rieker in der jüngsten Gemeinderatssitzung bezifferte. Der Vorfall hat in jedem Fall verdeutlicht, wie es um die Wasserversorgung in Öhningen bestellt ist. „Wir sind mit der Technik rund 20 Jahre hinterher. In der Vergangenheit haben wir immer nur Kleinklein gemacht“, erklärte Stefan Rieker auf Nachfrage des SÜDKURIER am Rande der Sitzung.

Einrichtungen sollen nach und nach erneuert werden

Genau diesen Eindruck bestätigte ein beauftragtes Fachbüro, das bereits vor dem geschilderten Fall den Auftrag zu einer umfassenden Planung erhalten hatte. In seinen Ausführungen machte Achim Vogt vom Fachbüro Vogt und Feist aus Ravensburg deutlich, dass für die Versorgungssicherheit in der Gemeinde Öhningen ein umfassendes Konzept notwendig sei.

Das ausgearbeitete Konzept sieht eine stufenweise Anpassung und Modernisierung der Einrichtungen vor. Im Verlauf der kommenden drei bis vier Jahre soll dabei sukzessiv die Technik erneuert werden.

Fernabfrage statt ständiger Inspektionstouren

Den Anfang machen wird die Ertüchtigung der Hochbehälter Linsenbühl Ost und West sowie die Einrichtung einer Leittechnik. Sie soll es ermöglichen, dass der Wassermeister künftig die verschiedenen Standorte fernabfragen und -warten kann. Bisher war lediglich eine Fehlermeldung möglich.

„Ich kenne wenige Gemeinden, die so etwas nicht haben“, machte Achim Vogt deutlich, dass Öhningens Technik hier stark veraltet ist. Grundsätzlich muss der Wassermeister bisher die Standorte täglich anfahren und kontrollieren, um sicherzustellen, dass es keine größeren Probleme gibt.

Finanzierung über mehrere Haushaltsjahre hinweg

Dem Gemeinderat und der Verwaltung ist der Handlungsbedarf ebenfalls bewusst: „Wir haben gewusst, dass wir investieren müssen. Jetzt wollen wir es ordentlich machen“, stellte Bürgermeister Andreas Schmid klar. Dafür muss die Gemeinde allerdings tief in die Tasche greifen. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich laut der Planungen auf rund 825.000 Euro (siehe Infokasten).

Da sich die Umsetzung über mehrere Jahre und Haushalte hinweg ziehen wird, hält die Verwaltung sie für machbar, wie Schmid anklingen ließ. Auf Nachfrage von Stefan Singer (Netzwerk) wurde klar, dass bisher lediglich 300.000 bis 400.000 Euro im Haushalt für die Maßnahme eingeplant sind.

So oder so müssen am Ende die Verbraucher die Kosten der Modernisierung tragen. Bürgermeister Andreas Schmid überschlug die Summe in der Sitzung im Kopf und sprach von einer Umlage von rund 20 Cent Mehrkosten pro Kubikmeter Wasser.

Dass es damit nicht getan sein könnte, deutete Wangens Ortsvorsteher Bruno Bohner an. „Das ist nur die halbe Wahrheit. Wir benötigen nämlich noch eine neue Wasserversorgungskonzeption, denn wir müssen auch noch in 20 Jahren unsere Bürger mit Wasser versorgen“, sagte er mit Blick auf die auffällig niedrigen Schüttungen der Brunnen in Wangen.