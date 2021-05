von Gerald Jarausch

In der Gemeinde Öhningen droht der Wegfall einer Institution. Das Lädele in Schienen steht nach Auskunft der Vereinsvorsitzenden vor dem Aus, weil sich keine Nachfolger für die langjährigen Vorsitzenden finden. Dabei handelt es sich bei dem Lädele um ein überregional bekanntes Projekt in Form einer Genossenschaft. Nach seiner Gründung vor 16 Jahren wurde es von vielen anderen Kommunen bewundert und kopiert. Es wurden damals 295 Anteilsscheine an 205 Personen vergeben, nachdem 99 Bürger die Genossenschaft gegründet hatten.

Trotzdem sieht es im Moment für das kleine Lebensmittelgeschäft in der Ortsmitte nicht gut aus. Wie die Vereinsvorsitzende Andrea Kasper erklärte, ist vor allem der erwünschte Personalwechsel an der Vereinsspitze das Hauptproblem. „16 Jahre Ehrenamt sind schon lange. Und seit zwei Jahren lastet praktisch alles auf meinen Schultern“, berichtet sie.

Grund für diesen Umstand sind Veränderungen im Gesamtvorstand in den letzten Jahren. Während in der Anfangszeit die Arbeit auf drei Vorstandsmitglieder verteilt war, ist durch berufliche Veränderungen der anderen beiden Vorstände (Stefan Singer und Christian Müller) ein Personalengpass entstanden, den Andrea Kasper nicht mehr alleine auffangen kann und will. „Ich habe schließlich auch noch eine Firma“, argumentiert sie. Singer und Müller waren seit der Gründung 2005 im Vorstand.

Entwicklung zeichnete sich seit Längerem ab

Der Wunsch nach einem Vorstandswechsel ist nicht ganz neu. Schon im vorletzten Jahr zeichnete sich das Ausscheiden von Stefan Singer nach 15 Jahren im Lädele-Vorstand ab. Weil im vergangenen Jahr aufgrund von Corona nicht einmal eine Hauptversammlung abgehalten werden konnte, war eine Neubesetzung nicht möglich. Vor zwei Wochen hat man in einer Versammlung die mögliche Zukunft des Lädele diskutiert. Ein weiteres Mal wollte niemand aus den Reihen der Genossenschaftsmitglieder die Aufgaben als Vorstand übernehmen.

Eine Alternative könnte die Verpachtung des Geschäftes an einen Betreiber sein. „Wir haben einen guten Ruf und arbeiten wirtschaftlich. Man könnte das Lädele samt Inventar verpachten“, stellt Andrea Kasper in Aussicht. Ihr und allen ist vor allem eines wichtig: „Wir wollen unsere Nahversorgung nicht verlieren“, sagt sie.

Lädele ist aus Schienen schwer wegzudenken

Sie kann sich noch gut erinnern, wie es ohne ein Lebensmittelgeschäft in Schienen war. Nachdem das letzte Geschäft vor rund 18 Jahren seine Türen geschlossen hatte, waren die Menschen im Öhninger Ortsteil gezwungen, in anderen Orten einzukaufen. Mit der Gründung der Genossenschaft nahmen die Bürger in Schienen ihre Nahversorgung in die Hand und bauten das Lädele in Eigenregie auf. Seither ist es für Viele nicht mehr aus dem Ort wegzudenken.

Doch das Ende könnte im schlechtesten Fall schneller eintreten, als so mancher glauben mag. „Wenn wir bis zum 31. Juni keine Lösung haben, dann war es das mit dem Lädele“, stellt die Vereinsvorsitzende nüchtern fest. Noch hat auch sie Hoffnung, dass sich Personen finden, die den Fortbestand sichern. Grundsätzlich sieht sie viel Potenzial im Lädele, das ihrer Meinung nur gehoben werden müsste. „Man könnte noch so vieles machen – zum Beispiel ein echtes Marketing. Da ist noch viel rauszuholen.

Das Problem: Es muss auch jemand machen“, sagt sie. Im Falle einer Verpachtung würde man einem Betreiber nicht allzu viele Vorgaben machen. „Nur die Nahversorgung muss abgedeckt sein“, führt Andrea Kasper aus. „Wir wissen schon, dass wir demjenigen freie Hand geben müssen“, ergänzt sie. Für eine Erweiterung des Geschäftes hatte die Gemeinde Öhningen sogar schon Geld beantragt und eingeplant. Ob dieses nun noch eingesetzt werden kann, hängt nicht zuletzt vom Engagement der Bürger ab.