Öhningen/Osnabrück vor 3 Stunden

Armenhilfe in Russland trotz Ukraine-Krieg? Spender bleiben der Doris-Epple-Stiftung treu

Seit einem Jahr tobt der Ukraine-Krieg, Russland steht seither massiv in der Kritik. Die Doris-Epple-Stiftung will aber weiterhin arme Menschen in Putins Heimat unterstützen. Die Caritas erklärt die Hintergründe.