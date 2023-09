Mit Öhningen hat sich die dritte Höri-Gemeinde auf die Seite derjenigen Frauen gestellt, die Opfer häuslicher Gewalt sind. Mit dem Aufstellen der „Roten Bank“ im Hafen von Wangen signalisiert Bürgermeister Andreas Schmid, dass es auch in seiner Gemeinde kein Platz für Gewalt gegen Frauen gibt. Während seiner 25 Jahre andauernden Amtszeit seien ihm drei, respektive vier Fälle von häuslicher Gewalt vorgelegt worden, erklärt Schmid: Doch sie seien erst dann bekannt geworden, nachdem die Polizei den beteiligten Männern einen Platzverweis erteilt hatte. Die Dunkelziffer häuslicher Gewalt dürfte indes deutlich höher liegen. Laut dem Konstanzer Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ und den Initiatoren der Aktion „Die Rote Bank“ erleben etwa 40 Prozent der über 16-jährigen Frauen mindestens einmal körperliche oder sexualisierte Gewalt. Die Hälfte davon seien Opfer ihrer Ehemänner oder ihrer Ex-Partner.

Bürgermeister Schmid ermutigt beim Aufstellen der „Roten Bank“ die von Gewalt bedrohten Frauen, sich nicht zu isolieren. Andreas Schmid setzt dabei auch auf die gute Dorfgemeinschaft, die isolierte Frauen in das gesellschaftliche Leben zurückholen und die bedrohten Frauen auffangen könne, gibt er sich überzeugt. Doch dafür brauche es eine Sensibilisierung der Nachbarn, des Bekanntenkreises und der Betroffenen selbst. Die „Rote Bank“ sei genau dafür da: dieses Thema aufzugreifen und den von Gewalt betroffene Frauen Mut zu verschaffen, sich zu melden – damit sie das Problem nicht mit sich selbst ausmachen müssen, sagt Schmid. Die Gemeindeverwaltung biete zudem an, die notwendige Hilfe zu vermitteln. Wichtig sei es jedoch, aus der Anonymität herauszutreten und die Hilfe anzunehmen – auch die des Konstanzer Vereins „Frauen helfen Frauen in Not“.

Selbst für Familienangehörige und für Freunde sei es extrem schwer, häusliche Gewalt zu erkennen, erläutert Waltraud Weber vom Konstanzer Verein „Frauen helfen Frauen in Not“. Denn Isolation und Überwachung der Kontakte gehöre mit zu der Strategie von Menschen, die häusliche Gewalt ausüben. Beides vollziehe sich schleichend und über eine lange Zeit. Doch es seien kleine Nuancen, die Aufschluss geben könnten. Eine Freundin erscheine beispielsweise nicht mehr wie gewohnt bei den Festen und bei Geburtstagen oder sie könne nur noch telefonisch erreicht werden und sei allein nicht mehr anzutreffen, erklärt Weber.

Lieber einmal mehr über das Wohlbefinden nachfragen als zu wenig, empfiehlt daher Waltraud Weber ebenso wie die Gleichstellungsbeauftragte im Landratsamt, Petra Martin-Schweizer. Für bedrohte Frauen gibt es vom Verein „Frauen helfen Frauen in Not“ eine sofortige Krisen-Intervention und eine kostenlose, gegebenenfalls anonyme Beratung durch eigens dafür ausgebildete Mitarbeiterinnen, die der Schweigepflicht unterliegen. Sie beraten die von häuslicher Gewalt betroffenen Frauen und unterstützen auch beim Gewaltschutzgesetz und dem Verfahren des Wohnungsverweises. Im Falle einer Strafanzeige begleiten sie die Frauen zur Polizei und zum Gericht. Sie unterstützen die Frauen auch bei der Prozessvorbereitung. Dabei orientieren sie sich immer an den Bedürfnissen der Frauen und agieren nicht gegen deren Willen, erläutert Waltraud Weber: „Bei uns stehen die Türen immer offen“, ermuntert sie die von Gewalt betroffenen Frauen.