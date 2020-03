Öhningen vor 3 Stunden

Zweiter Corona-Fall im Landkreis Konstanz kommt aus Öhningen

Ein Senior aus Öhningen ist am Dienstagvormittag positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Laut Mitteilung des Landratsamtes Konstanz geht es ihm den Umständen entsprechend gut, er befindet sich in häuslicher Quarantäne. Vermutlich hat er sich im Skiurlaub in Tirol infiziert.