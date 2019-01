von Thomas Güntert

Da sich die Population der Wildschweine in den letzten Jahren massiv erhöht hat, die Wildschäden zugenommen haben und die Afrikanische Schweinepest immer näher kommt, soll der Bestand des Schwarzwildes reduziert werden. Am westlichen Schienerberg gab es nun eine große grenz- und revierübergreifende Drückjagd. So etwas hatte es zuletzt vor zehn Jahren gegeben.

Mehr als 200 Jäger machen mit

Im oberen Kantonsteil und auf der Höri waren in den acht Revieren von Wangen bis Bankholzen 216 Jäger, 104 Treiber und 50 Jagdhunde fünf Stunden lang unterwegs. Sie erlegten insgesamt 62 Wildschweine.

Die in Hemishofen erlegten Wildschweine wurden nach ihrer Hierarchie ausgelegt und von der Jägerschaft entsprechend gewürdigt.

Der Jäger André Götti erklärte, dass das Ergebnis in seinem Revier in Hemishofen, wo 14 Wildschweine geschossen wurden, noch besser ausgefallen wäre, wenn die Windverhältnisse anders gewesen wären. Bei Biese halten sich die Wildschweine eher in den Revieren am Rhein auf, doch an diesem Tag waren sie in Oehningen, was das Abschussergebnis auch bestätigte. Im Revier Oehningen-West, wo mit rund 40 Schützen und entsprechend vielen Treibern und Hunden gejagt wurde, konnten 32 Wildschweine erlegt werden.

Organisatoren zufrieden mit dem Ergebnis

Eher im kleineren Rahmen wurde im Revier Oehningen-Ost gejagt. Dort waren 12 Schützen, acht Treiber und drei Hunde unterwegs. Den Abschuss von sechs Wildschweinen in Bezug auf die Anzahl der Jäger bezeichnete der Jagdleiter Philipp Graf von Magnis als ein sensationelles Ergebnis. "Es geht nicht um die Bewertung der einzelnen Reviere, sondern um eine Gemeinschaftsjagd, die das Ziel hat, den Überbestand der Sauen zu korrigieren", betonte Edi Schwegler.

Wildschweinbestand und Schweinepest machen Sorgen

"Vor zehn Jahren wurde bei Stein am Rhein zum ersten und zum letzten Mal eine grenzübergreifende Jagd mit allen angrenzenden Revieren gemacht" erinnerte sich André Götti. Die Jagd vom Samstag wurde von Edi Schwegler aus Stein am Rhein und Philipp Graf von Magnis vom Oberbühlhof in Schienen ins Leben gerufen, als sie im letzten Jahr dem deutschen Staatsforst vorgeschlagen hatten, eine große grenzüberschreitende Jagd durchzuführen.

Im Revier Öhningen Ost wurde auf das Streckelegen verzichtet, man nahm die die erlegten Wildschweine gleich im Schlachtraum auf dem Oberbühlhof aus.

Es scheiterte zunächst allerdings daran, dass man keinen gemeinsamen Termin finden konnte. Der Staat wollte nur vor Weihnachten und vor allem nicht am Wochenende jagen, die Schweizer hingegen lieber nach Weihnachten.

Der Forst zog dann seinen Termin im November durch. "Er war im Ansatz nicht so erfolgreich, da lagen zwei Sauen, aber jede Menge Rehwild", sagte von Magnis. Um ein starkes Zeichen gegen die Wildsauschäden und die drohende Afrikanische Schweinepest zu setzen, haben die privaten Reviere dann entschieden, gemeinsam eine Jagd durchzuführen. Lediglich die Jagd Wangen machte nicht mit.

Private Jäger tun sich ohne Staatsforst zusammen

Eine Herausforderung war dabei, genügend Schützen zu bekommen. "Mit Schützen nur von der Höri würde das nicht funktionieren", bemerkte von Magnis. Er bedauerte, dass der Staatsforst nicht an der Jagd teilgenommen hat. Doch kamen zahlreiche zielsichere Gastjäger aus Süddeutschland und der Nordostschweiz. "Für eine solche Jagd braucht es eine strikte militärische Organisation", bemerkte Edi Schwegler.

Der Jagdleiter vom Revier Oehningen-Ost, Philipp Graf von Magnis (rechts), bezeichnete den Abschuss von sechs Wildschweinen als sensationelles Ergebnis.

Alle Obmänner haben die gemeinsame Jagd im letzten Jahr koordiniert, einen Lageplan erstellt und die Grenzlinien gemeinsam festgelegt. Jedes Revier hat den Trieb und die Jagd selbst organisiert. Dabei mussten die unterschiedlichen deutschen und schweizerischen Jagdgesetze beachtet werden.

"Darf ein Jäger ein Wild schießen, das über der Grenze steht?", diese Frage steht bei grenzüberschreitenden Jagden immer wieder im Raum. Die Verständigung gelang aber offenbar gut: "Die Zusammenarbeit mit den deutschen Nachbarn hat gut geklappt", bemerkte Silvio Lorenzetti, stellvertretender Jagdleiter im Revier Stein am Rhein.