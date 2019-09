von Michael Jahnke

Der Tag des offenen Denkmals, der am Sonntag zum 26. Mal stattfindet, wird in Baden-Württemberg durch eine Denkmalreise von Katrin Schütz, Staatssekretärin im Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau eingeläutet. Auf ihrer viertägigen Reise durch alle vier Regierungsbezirke besichtigte Schütz auch einen Gebäudekomplex in Wangen.

„Dieses Baudenkmal ist 80 Jahre älter als das Konzilgebäude in Konstanz“, erklärte Eigentümer Tillmann Hellwig. Die Kellerräume werden auf das Jahr 1310 datiert, das Holz eines Türsturzes wurde untersucht und stammt aus dem Jahr 1311. „Wir wussten vor unserer Kaufentscheidung schon, dass es sich um ein sehr altes Gebäude handelt. Aber älter als das Konzilgebäude in Konstanz, das war uns in seiner Tragweite nicht so bewusst.“

Gemeinsame Suche nach Lösungen

Ganz spurlos sind die vergangenen 700 Jahre nicht am Gemäuer vorbeigezogen. Ortsvorsteher Bruno Bohner konnte sich daran erinnern, dass das Gebäude bis zum Verkauf 13 Jahre lang leergestanden hatte. Bei so einem Vorhaben braucht es dann Geduld und einen langen Atem. Tillmann Hellwig erinnerte sich: „Wir haben das Haus vor vier Jahren gekauft. Ein Jahr später waren wir soweit, dass wir den Bauantrag stellen konnten.“

Im Vorfeld des Bauantrags gab es immer wieder Gespräche mit dem Denkmalamt des Landkreises Konstanz. Christine Schneider, Gebietsrefereintin beim Landkreis und zuständig für praktische Bau-, Kunst- und Denkmalspflege, erläuterte: „Unsere Aufgabe besteht ja auch in der Beratung. Wir suchen nach Lösungsmöglichkeiten, die sowohl den heutigen Wohnbedürfnissen als auch dem Erhalt historischer Bausubstanz dienen sollen. Das geht nur in ganz enger Abstimmung mit dem Gebäudeeigner und den Handwerkern vor Ort.“

Vor dem über 700 Jahre alten Haus in Wangen (von links): Christine Schneider (Denkmalpflege beim Landkreis Konstanz), Bürgermeister Andreas Schmid, Claus Wolf (Präsident des Landesamtes für Denkmalpflege), Barbara und Tillmann Hellwig sowie Staatssekretärin Katrin Schütz. | Bild: Michael Jahnke

Bei diesem Projekt muss diese Abstimmung sehr gut gewesen sein. Bürgermeister Andreas Schmid sagte: „Ich werde oft von Gebäudeeigentümern gefragt, ob ich nicht gegenüber dem Amt für Denkmalspflege vermitteln kann. Bei diesem Vorhaben in Wangen bin ich nicht eingebunden gewesen. Für mich ist das ein Zeichen einer guten Zusammenarbeit.“

Während der mehr als zwei Jahre dauernden Bauphase traten immer weitere und überraschende Details zutage. Jedesmal wurde überlegt, wie man diese Funde in ein Wohnkonzept einbinden kann. „Das war schon eine spannende Zeit. Und so manches Mal haben wir überlegt, ob uns dieses Vorhaben nicht über den Kopf wächst“, schilderte Hellwig. Ehefrau Barbara Hellwig sagte dazu: „Dieses Vorhaben war schon sehr prägend die letzten Jahre.“

Ein Abenteuer für die ganze Familie

Ungezählte Termin auf der Baustelle, immer wieder neu sich mit dem Gebäude und seiner Geschichte auseinanderzusetzen war auch eine Art Abenteuer, auf das sich die gesamte Familie eingelassen habe. Und es habe sich letztlich gelohnt. „Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Jetzt kommen die Einzelheiten erst richtig zur Geltung“, meinte Barbara Hellwig.

Das Ergebnis überzeugte auch die Staatssekretärin Katrin Schütz: „Denkmale verbinden uns in besonderer Weise: Sie sind ein lebendiges Bild unseres kulturellen Gedächtnisses und unser Speicher, um wichtige Erkenntnisse aus der Vergangenheit für die Zukunft zu bewahren.“ Laut Schütz besteche die Denkmallandschaft durch eine enorme zeitliche Tiefe und Vielfalt. „Diese zu erhalten, zu erforschen und zu pflegen ist nur durch das Engagement aller Beteiligten möglich. Ihnen gilt mein besonderer Dank.“