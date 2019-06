von Gerald Jarausch

Er ist eine der beliebtesten Laufveranstaltungen für Breitensport, die es in der Region gibt: der Schienerberglauf. Am Am Sonntag, 30. Juni, steigt er wieder. Wie bereits im vergangenen Jahr wird der Schienerberglauf an einem Sonntagvormittag stattfinden, und nicht wie die Jahre zuvor am Samstagnachmittag.

Die Änderung hatte sich 2018 bewährt: „Das war im letzten Jahr ein echter Erfolg, wir hatten viele Läufer und bei weniger Hitze zu laufen und abschließend das Essen zur rechten Zeit war einfach stimmig“, sagt Andrea Kasper vom Organisationsteam des Lädele Schienen.

Vormittags ist es kühler

Vor allem die hohen Temperaturen, die vielfach in den vergangenen 13 Jahren geherrscht hatten, setzten in der Vergangenheit so manchem Teilnehmer zu. Am Sonntagmorgen sollte das alles noch machbar sein. Dafür werden auch insgesamt fünf Getränkestände an den Strecken sorgen, die die Läufer mit der notwendigen Flüssigkeit versorgen.

Ohnehin verläuft ein Großteil der Langdistanz über 20 Kilometer (siehe Infotext) durch die schattigen Wälder der Schienerbergs. Streckenverlauf und Streckenlänge bleiben wie im Vorjahr. Die komplette Strecke auf deutscher und schweizerischer Gemarkung ist mit Wegweisern ausgezeichnet.

Maßnahmen für Hitze-Schutz

Das genossenschaftlich geführte „Lädele“ im ehemaligen Milchhäuschen von Schienen ist weiterhin der Hauptgrund der Veranstaltung. „Ohne den Schhienerberglauf gäbe es das Lädele vermutlich nicht mehr“, gibt Andrea Kasper aus dem Vorstand zu bedenken. Denn der Erlös des Laufes wird seit 14 Jahren in den wirtschaftlichen Betrieb des Lädele gesteckt, das weiterhin von einer großen Anzahl der Bürger von Schienen als Verbrauchergemeinschaft unterstützt wird. Gleichwohl kämpft das Lädele jedes Jahr ums Überleben. 2017 musste man sogar erstmals rote Zahlen schreiben.

Der Lauf ist bei Sportlern und Besuchern beliebt

Der Schienerberglauf erfreut sich nach wie vor einer großen Beliebtheit bei Sportlern und Besuchern: „Hier geht es etwas anders zu, als bei anderen Sportveranstaltungen“, erklärt Andrea Kasper. Dazu tragen die Rahmenbedingungen bei. Der Hirschen aus Horn wird wieder mit leckeren Speisen vor Ort vertreten sein und aus den Küchen der Einheimischen sollen selbst gemachte Kuchen die Besucher verwöhnen.

Live-Musik mit der Sam-Band und einem Alphornspieler an der Wegstrecke sorgen für den richtigen Sound. Die Verkostung und Stimmung auf dem Festplatz (vor dem Feuerwehrgerätehaus in der Ortsmitte) ist für einen gemütlichen Familientag geeignet. Die schnellsten Läufer erhalten Geschenke. Alle Teilnehmer nehmen an der Verlosung teil, bei der es Gewinne wie ein Wochenende auf der Höri für zwei Personen gibt. Für den Lauf wird die Landesstraße von Bankholzen, Bohlingen, Wangen und Öhningen nach Schienen von 10.45 bis 12 Uhr gesperrt.