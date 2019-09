von Michael Jahnke

Eine Veranstaltung wie die Wangener Kulturnacht auf die Beine zu stellen, ist nur durch eine gelebte Dorfgemeinschaft möglich. Das betonte Deborah Wolf vom Gäste-, Kultur- und Dorfverein in ihrer Begrüßung vor noch mehr Besuchern, als in den zwei Kulturnächten zuvor.

Und sie hatte recht. Für eine knapp 1000 Einwohner zählende Ortschaft ist es ein Riesenereignis, wenn mehr Menschen bei der jetzt zum dritten Mal stattgefundenen Kulturnacht unterwegs waren, als der Ort überhaupt Einwohner hat. Über 100 Maler, Musiker und Kunsttreibende nutzten die Möglichkeit mit dem vielseitig interessierten Publikum direkt ins Gespräch zu kommen.

Über 1400 Besucher werden zu Nachtschwärmern

Im Wangener Rathaus stellte Angela Becker-Fuhr, Malerin aus Öhningen und mit ihren Arbeiten weltweit vertreten, ihre Werke aus. Sie kommentierte diese Besonderheit des Gespräches mit den Besuchern: „Ich male ja nicht von einen Elfenbeinturm aus. Mir sind diese Gespräche sehr wichtig, weil sie mich spiegeln.“ Der Platz wurde eng im oberen Rathaussaal.

Das macht die Wangener Kulturnacht aus: Rainer Schoch im Gespräch mit einem Besucher. Diese Gespräche machen auch für die Künstler einen besonderen Reiz aus. | Bild: Michael Jahnke

Deborah Wolf schilderte, dass zu den parallel stattfindenden Vorlesungen des ehemaligen Deutsch- und Geschichtslehrers an der Schlossschule Gaienhofens, Hellmut Klocke, sogar noch zusätzliche Stühle aufgestellt werden mussten. „Das Interesse war riesig. Hellmut Klocke war wie ein Magnet. Er zog die Zuhörer förmlich an. Selbst bei seiner zweiten Lesung forderten die Zuhörer ihn auf, noch mehr vorzutragen.“

Die Jacob-Picard Gedenkstätte im Wangener Rathaus wird nicht oft so gut besucht, wie bei der Wangener Kulturnacht, und bietet dennoch soviel historischen Hintergrund. Anne Overlack (links) freut sich über das große Interesse. | Bild: Michael Jahnke

Ein Stockwerk tiefer, in der Gedenkstätte des Schriftstellers und Dichters des deutschen Landjudentums, Jacob Picard, war der Andrang so groß, dass Anne Overlack kaum Luft holen konnte. „Es gibt uns hier eine Plattform, die Geschichte und die Kunst am Untersee einem breiten Publikum bewusst zu machen.“ Wangen als Kulturstätte stellte Ortsvorsteher Bruno Bohner treffend heraus. „Die Funde um die Pfahlbauten belegen, dass schon vor rund 4000 Jahren hier die Trinkgefässe bemalt worden sind. Man hat in Wangen schon damals Wert auf Schönheit gelegt.“

Hat mit Hühnersuppe nichts zu tun: Während die Gruppe Güggelesoup im Keller der Freien Kunstschule spielt, gibt es keinen Platz mehr und Zuhörer müssen auf der Treppe der Musik folgen. | Bild: Michael Jahnke

Im Museum Fischerhaus war das Interesse an den Exponaten des Museums so groß, dass Wolfgang Mieckley, Vorsitzender des Fördervereins, Hilfe von seinen ehemaligen Vorstandsmitgliedern brauchte, um geduldig die Fragen der Besucher beantworten zu können. Zu einer kulturellen Vielfalt gehört aber noch mehr als nur Kunsthandwerk, Geschichte und Malerei. Mit Eigenkompositionen und einer Vermischung unterschiedlicher Musikstile begeisterte Tom Leonhardt und seine Band Güggelesoup im Keller der Freien Kunstschule genauso wie Saxofonist Arno Haas mit Sängerin und Pianistin Alona Negrich im Club Ela.

Dörflicher Charakter bleibt

Thomas von Gottberg, ehemaliger Ortsvorsteher aus Wangen fasste zusammen: „Es war wieder ein sehr abwechslungsreiches und beeindruckendes Programm, dass hier gezeigt wurde. Was mich aber am meisten berührt, wir haben trotz des Aufwandes den dörflichen Charakter erhalten und in die Kunst hier am Untersee eingebunden.“