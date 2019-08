von Michael Jahnke

Die Banner am Ortseingang machen es für jeden sichtbar: Am Samstag, 21. September, findet die Kulturnacht Wangen statt, die in diesem Jahr unter dem Motto „einfach so“ steht. Doch einfach so kann man eine solche Veranstaltung nicht auf die Beine stellen.

Deborah Wolf, Vorsitzende des Gäste-, Kultur- und Dorfvereins Wangen, spricht von guten Kontakten des Vereins zu den Kulturschaffenden in der Region, dennoch müsse jedesmal wieder neu geplant und organisiert werden. „Wir haben schon seit Anfang Januar die Künstler angeschrieben. Diese Vorlaufzeit ist notwendig, weil Maler, Musiker und alle anderen diese Kulturnacht ebenfalls einplanen müssen. Da kommt es auch schon einmal zu Überschneidungen und wir müssen uns auf die Suche nach anderen Teilnehmern machen“, erläutert Wolf.

Besondere Atmosphäre zieht Besucher von auswärts an

Dabei soll trotzdem die Mischung stimmen und den Besuchern ein vielfältiges Angebot gemacht werden. Genau diese Vielfalt macht das Besondere der Wangener Kulturnacht aus. Hier spaziert man durchs Dorf und kann überall völlig unterschiedliche Dinge erleben. Jeder Ausstellungspunkt wird durch Fackeln auf hölzernen Stelen gekennzeichnet. „Das schafft eine einzigartige Atmosphäre“, weiß Wolf von den beiden vorangegangenen Kulturnächten.

Diese Atmosphäre zieht, so hofft die Vorsitzende, auch in diesem Jahr zusätzliche Besucher aus der weiteren Umgebung an. Das sei dann auch wiederum interessant für die Künstler, denen damit eine breitere Plattform geboten werden kann. „Da freuen wir uns besonders, dass die Singener Maler, die in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen feiern, sich die Zeit nehmen, um hier zusammen mit befreundeten Malern ihre Werke zu zeigen.“

Gruppe Ten blue shoes eröffnet die Kulturnacht

Eine weitere Veränderung wird es bei der Eröffnung dieser Kulturnacht geben. Erwin Zimmermann, der sonst mit einem Alphorn die Begrüßung der Gäste musikalisch einleitete, ist in diesem Jahr verhindert. Seinen Part übernimmt die Gruppe Ten blue shoes. „Der Name löst bei uns schon großes Interesse aus“, schildert Ulla Hilgard. Die Malerin stellt bei der Wangener Kulturnacht selber aus und hat sich im Organisationsteam um diese Veranstaltung stark eingebracht. Ten blue shoes lässt eigentlich auf fünf Musiker schließen. Tatsächlich wird das Ensemble aber mit sechs Musikern auftreten. Einfach so.