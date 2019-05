Wie wichtig eine gut funktionierende Wasserversorgung ist, konnte jeder im vergangenen Dürresommer erleben. Damit das Trinkwasser in Öhningen auch zukünftig einwandfrei aus dem Wasserhahn kommt, nimmt die Gemeinde rund 160 000 Euro für die technische Optimierung der Steuerung und für zusätzliche Notstromaggregate in die Hand.

Das Leitungsnetz selber befindet sich in keinem schlechten Zustand, aber bei einzelnen Komponenten sieht die Gemeinde Handlungsbedarf. Das Ziel: Schäden im Netz schneller finden und so Wasserverlust eindämmen.

Bislang besteht hier kein zentral geführtes System. Die Fernüberwachung findet derzeit über das herkömmliche Telefonnetz oder über Mobilfunk statt. Nun soll die Fernüberwachung in Kombination mit einer Fernsteuerung in einem Computersystem die Wasserversorgung optimieren. Die elektronische Fernüberwachung soll Fehlerquellen im Netz viel schneller finden, erklärt Wassermeister Stefan Rieker.

Der Umgang mit dem wertvollsten Lebensmittel ist wichtiger denn je. Die geringen Regenmengen der vergangenen Monate reichten bisher nicht aus, das Grundwasser ausreichend aufzufüllen. Die Grundwasservorräte sind laut Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg in der Region weiter rückläufig.

Wassermeister Rieker schildert, dass die aktuellen Regenmengen von den Pflanzen jetzt in der Vegetationsphase gleich verbraucht werden, den Grundwasserspiegel also nicht anheben. Werde der kommende Sommer genauso trocken wie der vergangene, komme man vermutlich nicht um ein Wasserentnahmeverbot herum, genau wie im letzten Jahr.

Gerade deshalb sei es wichtig, mit dem kostbaren Gut Trinkwasser sorg- und achtsam umzugehen. Rieker schildert, dass in Nachbarländern durch marode Netze bis zu 30 Prozent des Trinkwassers durch Rohrbrüche einfach verloren gehen. 30 Prozent Verlust, für die der Verbraucher aber trotzdem bei den Kosten herangezogen wird.

Eine elektronische Überwachung und Steuerung sei da viel schneller und verlässlicher als regelmäßige Kontrollfahrten seien. „Das ist eine wichtige Investition, um die Trinkwasserversorgung in Öhningen für die Zukunft richtig auszustatten. Und es kommt letztlich, durch geringere Wasserverluste, jedem Verbraucher zugute“, meint Rieker zu der Entscheidung des Gemeinderates.

Beim Radwegebau zwischen Öhningen und Wangen hat die Gemeinde Leerrohre verlegen lassen. Wenn die favorisierte Lösung der Daten über Glasfaserkabel erfolgt, könnte man über Leitungen in diesen Rohren Hochbehälter und Pumpanlagen steuern. „ieses System der Fernüberwachung und -steuerung könnte im Frühjahr 2020 einsatzbereit sein“, hofft Rieker.

Sichere Glasfaser

Eine Steuerung und Überwachung wäre zwar auch über Mobilfunk möglich. Doch die Vielzahl der Anbieter macht es schwierig, einheitlich geschützte Frequenzen einzusetzen. Hacker haben, so berichtet Stefan Rieker, bereits Einfluss auf die Baustellenampeln an der L 192 genommen. Die glasfasergebundene Lösung scheint momentan die sicherere Lösung zu sein. Nur in zwei Bereichen müsste dazu noch Glasfaserkabel ins Erdreich verlegt werden.