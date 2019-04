von SK

Bei der Hauptversammlung der Gemeinschaft Öhninger Vereine war der Ausblick auf das Dorffest eines der wichtigsten Themen. Die Versammlung, zu der alle Vereinsvorstände aus Öhningen eingeladen waren, war gut besucht. Eröffnet wurde der Abend von der Teamsprecherin der Katholischen Frauengemeinschaft Christine Maria Schäfer, im Anschluss übernahm die Gemeinschafts-Vorsitzende Angelika Massler-Honsel die Sitzungsleitung.In ihrem allgemeinen Jahresrückblick sprach Angelika Massler-Honsel das vergangene Dorffest an. Die Preise für Getränke hätten erhöht werden müssen. Da die Kuchenbäckerinnen sehr kreativ seien, habe die Preisbindung für Kaffee, Kuchen nicht mehr gehalten werden können. Die Preise können jetzt bei den Dorffesten von den Vereinen selber festgesetzt werden. Erstmals wurde ein jährlicher Mitgliedsbeitrag von 25 Euro für die Gemeinschaft Öhninger Vereine beschlossen.

Obwohl das Thema Datenschutz für alle Vereine ein Thema sei, sei ein zusätzlicher Infoabend nicht zustande gekommen. Auch ein geplantes Sommerfest für die Vereinsvorstände habe mangels genügender Anmeldungen abgesagt werden müssen. Diese Anmerkungen konnten das positive Gesamtbild nicht beeinträchtigen, Angelika Massler-Honsel bedankte sich „für die konstruktive und sehr gute Zusammenarbeit“ mit den Vereinen sowie ihrem Vorstandsteam in der Gemeinschaft Öhninger Vereine.

Erfolgreiche Werbeaktion

Kassier Michael Otto berichtete von einem guten Wirtschaftsjahr. Er betonte nochmals, wie erfolgreich die Sponsoren-Werbeaktion von Siegfried Pleli, Norbert Büche und Jürgen Grieger gewesen sei. Die Kassenprüfer Benita Merkle und Hans-Peter Häberle bescheinigten ihm eine einwandfreie Kassenführung. Ehrenvorstand Erwin Zimmermann übernahm die Entlastung der gesamten Vorstandschaft. Er bedankte sich bei Angelika Massler-Honsel für ihre Arbeit in den vergangenen zehn Jahren. Die gesamte Vorstandschaft wurde anschließend von den anwesenden Mitgliedern entlastet.

Monika Bilger rückt auf

Erwin Zimmermann leitete auch die Wahlen für neu zu besetzende Posten im Vorstand der Gemeinschaft. Gesundheitsbedingt hatte der stellvertretende Vorsitzende Hermann Wagner sein Amt innerhalb der Wahlperiode niedergelegt. Durch die Nachwahl konnte das Amt durch Monika Bilger neu besetzt werden. Michael Otto legte nach dem Abschluss des Geschäftsjahres sein Amt aus persönlichen Gründen nieder. Die Versammlung wählte per Akklamation Hürriyet Lottmann einstimmig in dieses vakante Amt. Benita Merkle und Hans-Peter Häberle stellten sich erneut zur Wahl als Kassenprüfer. Auch sie wurden von der Versammlung per Akklamation einstimmig wiedergewählt. Damit ergibt sich neu folgende Vorstandschaft für die Gemeinschaft Öhninger Vereine: Vorsitzende Angelika Massler-Honsel, Stellvertreterin Monika Bilger, Kasse Hürriyet Lottmann, Beisitzer Michael Maurer, Nikolai Leonhard, Christine Maria Schäfer, Kassenprüfer Benita Merkle, Hans-Peter Häberle.

Abschied von Vorständen

Auch wurden noch ehemalige Vorstände der Mitgliedsvereine verabschiedet. Für ihren Einsatz und ihr Engagement innerhalb ihrer Vereine sowie für die Gemeinschaft Öhninger Vereine bedankte sich Angelika Massler-Honsel bei Rebecca Kramer (Turnverein), Anton Osterwald (Feuerwehr), Norbert Büche (DLRG) und Felix Leu (Motorradfreunde).