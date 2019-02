von Michael Jahnke

Beim Bau des Radweges zwischen Öhningen und Wangen entlang der Landesstraße 192 nimmt nicht nur das Land Baden-Württemberg viel Geld in die Hand. Auch die Gemeinde Öhningen und die Energieversorger, die Stadtwerke Konstanz und die Elektrizitätswerke des Kantons Schaffhausen (EKS) investieren im Rahmen dieser Baumaßnahme, um die Infrastruktur erheblich zu verbessern.

Allein für die Verlegung der Gasleitung ab der Einmündung Schlossstraße in Richtung Wangen bis zur bestehenden Parkbucht rechnet Josef Siebler von den Stadtwerken mit Kosten von rund 140 000 Euro. "Das heißt aber nicht, dass dann die Gasversorgung schon direkt möglich ist", schildert Pressesprecher Siebler. Erst wenn auf allen Teilabschnitten die Gasleitungen verlegt und mindestens noch eine Reglerstation errichtet worden sind, kann die Lieferung mit Erdgas an die Haushalte beginnen.

Stromversorger ersetzt Kabel

Walter Hallauer, Leiter Netzinfrastruktur bei den EKS schildert: "Für das jetzt vorzunehmende Teilstück zwischen der Schlossstraße und der Parkbucht werden auf einer Trassenlänge von 700 Metern die Stromkabel ersetzt und bei 15 Häusern die Hausanschlussleitungen erneuert. Wir rechnen für diesen Teilabschnitt mit Kosten von 120 000 Euro."

Die Gemeinde nutzt die Gelegenheit, um in diesem Teilabschnitt ein Glasfaserkabel für schnelles Internet und ein zusätzliches Leerrohr für eventuelle zukünftige Zwecke zu verlegen. Für diese Teilstrecke rechnet Hauptamtsleiter Uwe Hirt mit Kosten von 40 000 Euro. Zusammengerechnet werden also für rund 900 Meter 300 000 Euro von den beiden Versorgungsunternehmen und der Gemeinde ausgegeben. Das klingt nach viel Geld. Trotzdem scheinen diese Maßnahmen jetzt sinnvoll zu sein.

Weiterer Fortschritt bei der Gasversorgung

Josef Siebler sieht darin eine Win-win-Situation. "Das ist eine einmalige Gelegenheit. Aufgrund der ohnehin notwendigen Erdarbeiten wird jetzt die Erdgas-Versorgung von Wangen in diesem Teilstück vorangetrieben. Die Bevölkerung kann also davon profitieren", führt Siebler aus. Doch es ist nicht nur die Bevölkerung, die durch diese Kombination von Radwegebau und Versorgungsleitungen einen Vorteil hat. Die Kosten der Tiefbauarbeiten werden auf die Versorgungsunternehmen und die Gemeinde Öhningen umgelegt und damit günstiger. Josef Siebler erläutert: "Die Einsparung bei einer gemeinsamen Baumaßnahme liegt bei etwa 30 Prozent."

Eingespartes Geld ist bereits verplant

Hauptamtsleiter Uwe Hirt will sich da nicht ganz so genau festlegen, da es Unsicherheiten gibt, was die Kosten für die Entsorgung des Bodenaushubes gibt. "Da haben wir in der letzten Zeit feststellen müssen, dass die Kosten höher lagen, als zunächst geplant." Hirt bestätigt aber auch ein markantes Einsparpotenzial. Geld, das man in Öhningen gut gebrauchen kann. Uwe Hirt: "Im Rahmen des gesamten Radwegebaus wird die Gemeinde noch zusätzliche 450 000 Euro aufwenden." Das Geld sei in der Haushaltsplanung für die Jahre 2019 und 2020 bereits eingeplant.