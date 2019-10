von Michael Jahnke

Die bevorstehende Vollsperrung der L 192 zwischen Öhningen und Wangen war der Grund für Unmutsäußerungen bei der Sitzung des Gemeinderats. Einhellige Meinung: eine zwei Wochen lang dauernde Sperrung hätte man besser organisieren müssen. Dies wäre auch möglich gewesen, wenn man nicht so unter Zeitdruck gestanden hätte.

Ortsvorsteher Bruno Bohner schildert die Vorgeschichte: „Es war bekannt, dass es aufgrund von Asphaltierungsarbeiten in Höhe der neuen Stützmauer beim ehemaligen Hotel Auer zu einer Vollsperrung kommen würde. Angekündigt hatte man der Gemeindeverwaltung einen Zeitraum von zwei Tagen.“

Entscheidung fiel vor drei Wochen

Doch dann kam vor drei Wochen eine andere Überlegung auf: Sei es nicht der richtige Zeitpunkt, gleich den gesamten Straßenbelag der L 192 von der Stützmauer an bis zum Ortseingang Öhningen abzufräsen und zu erneuern, da diese Asphaltdecke in zwei bis drei Jahren sowieso zur Erneuerung angestanden hätte? Momentan seien die Schäden an der L 192 mit einer neuen Straßendecke behebbar. Vom Grundsatz her also eine sinnvolle Überlegung.

Dennoch hätten sich die Räte eine bessere Absprache gewünscht, weil unter anderem der Schülerverkehr nach Gaienhofen und zurück ein Problem darstellt. Zwar hat die Baudirektion in Singen eine Absprache mit dem Bauunternehmen treffen können, dass der Linienbus bis morgens 7:45 Uhr mit einem Begleitfahrzeug durch die Baustelle geführt wird, aber danach wird die Straße für alle vollständig gesperrt.

Umweg über Moos oder Rad fahren

Das bedeutet für die Schüler, dass sie auf dem Rückweg entweder mit dem Bus den Umweg über Moos und den Schiener Berg in Kauf nehmen müssen oder sich gleich auf das Rad schwingen und den freizugänglichen Radweg sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg nutzen. Bruno Schnur, stellvertretender Bürgermeister Öhningens, hat an den Gesprächen mit der Neubauleitung in Singen teilgenommen. Er sagt: „Ich habe den Eindruck, dass am Ausbau des Radweges an der L 192 mit Hochdruck gearbeitet wird. Von allen Lösungsmöglichkeiten ist die Vollsperrung der Landesstraße ab Montag noch die beste Lösung, weil in der ersten Woche noch Schulferien sind. Damit verkleinert sich das Problem.“

Durch diese hohle Gasse fährt ab Montag der Gelenkbus. Die Halteverbotsschilder sind bereits aufgestellt. | Bild: Michael Jahnke

Schade findet Schnur, dass diese Maßnahme so kurzfristig anberaumt wurde. „Wären wir darüber eher informiert worden, hätte die Verwaltung die Bürger umfangreicher informieren können. Dann hätten die Bürger mehr Verständnis für diese Baumaßnahme gehabt.“ Was die Lage aber aktuell noch verschlimmert, sei die Tatsache, dass die Südbaden Bus Gmbh (SBG) sich ab dem 1. Januar aus dem Linienverkehr zurückgezogen hat.

Doch nicht der ideale Zeitpunkt?

Der Standort Radolfzell, von dem aus der Höri-Bus bedient wird, befindet sich in der Auflösung. Bürgermeister Andreas Schmid sagt dazu: „Wir haben jetzt zwar einen Ersatzfahrplan erhalten. Das vollständige Linienangebot kann aber für diesen Zeitraum von zwei Wochen nicht aufrecht erhalten werden.“

Also doch nicht der ideale Zeitpunkt für die Vollsperrung? Simon Müller von der Neubaudirektion des Regierungspräsidiums sieht das anders. Er sagt: „Der Zustand der Landesstraße L 192 war schon vorher erfasst. Obwohl diese Maßnahme erst für das Jahr 2020 vorgesehen war, bietet es sich jetzt förmlich an. Daher wurde dieser Schritt vorgezogen. Aufgrund der Arbeitsschutzrichtlinien hätte sonst die Vollsperrung im nächsten Jahr erfolgen müssen.“ So könne man aber eine Woche Vollsperrung in die Herbstferien verlegen.

Radweg soll im Sommer fertig sein

Der Radweg an der L 192 wurde seit fast dreißig Jahren geplant, verschoben, auf Eis gelegt und wieder ins Leben gerufen. Am 4. Oktober 2017 war dann der ersehnte Spatenstich. Ursprünglich war der Bau dieses Radweges in zwei Bauabschnitten geplant und die Fertigstellung für das Jahr 2019 terminiert.

Während der Baumaßnahme haben sich aber viele Änderungen ergeben, unter anderem auch deshalb, weil Pläne für verlegte Leitungen nicht richtig waren. Dies führte zu erheblichen Planungsveränderungen und zusätzlichen Arbeiten. Deshalb geht man zur Zeit von drei Bauabschnitten aus. Mit der Fertigstellung wird für den Sommer nächsten Jahres gerechnet.