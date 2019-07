von Michael Jahnke

Das Ergebnis der Kommunalwahl in Öhningen habe ihn selber überrascht, sagt Frank Leitner. Der 58-Jährige, der als einer von derei Vertretern des Offenen Bürgerforums (OBF) in den Rat einzieht, konnte sich vor der Wahl nicht vorstellen, dass über 850 Stimmen auf ihn entfallen würden.

Schließlich habe er, was die Kommunalpolitik angeht, ja keine langjährige Erfahrung vorzuweisen. Leitner sieht sich mehr als ein Neuling auf diesem Gebiet. Umso mehr freut er sich über das Vertrauen, das ihm die Wähler in Öhningen ausgesprochen haben. Aber so sei es für ihn und seiner Familie hier schon immer gewesen, auch als er mit seiner Familie vor 23 Jahren nach Öhningen zog, schildert Leitner.

Nun sei für ihn der richtige Zeitpunkt gekommen, auch kommunalpolitisch mitzuwirken. „Das wird für mich am Anfang nicht ganz einfach. Ich muss mich erst in die Vorgänge hineinarbeiten. Auch über Dinge wie das neue kommunale Hauhaltsrecht und die Gemeindeordnung weiß ich noch zu wenig.“ Trotzdem, die Zeit will Leitner sich nehmen.

Der Klimawandel kommt auch in Öhningen an

Es ist für ihn ein Engagement für die Gegenwart und in die Zukunft. Jetzt handeln um das Morgen zu gestalten, denn auch kommunalpolitische Prozesse brauchen Zeit. Leitner erklärt: „Ich sehe das in meinem eigenen Betrieb. Es wird eine automobile Veränderung geben. Darauf muss ich mich heute schon einstellen. Genauso wird es auch im Gemeinderat sein.“ Heute schon an die Zukunft denken ist für den Inhaber einer Autowerkstatt überlebenswichtig.

Es ändere sich beispielsweise für jeden sichtbar das Wetter. Klimawandel mache auch vor Öhningen nicht Halt. „Wie können wir in einer wachsenden Gemeinde unseren Wasserbedarf langfristig abdecken?“ Vielleicht gäbe es mit anderen Denkansätzen neue Möglichkeiten, die Umweltbedingungen zu verbessern. „Ich traue mich, visionär zu denken“, sagt Leitner. Er habe das Gefühl, dass seine Ratskollegen es ähnlich sehen. Und vielleicht könne er dazu beitragen, dass auch seine Kinder und andere junge Menschen in Öhningen eine gute Zukunft haben.