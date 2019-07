Eine schwer verletzte Person und ein geschätzter Schaden von über 40 000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen gegen 11 Uhr auf der Landesstraße 193 ereignete. Wie die Polizei mitteilt, sei ein 62-jähriger Fahrer eines Sportwagens auf der Landesstraße von Öhningen in Richtung Schienen in einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und stieß mit seinem Sportwagen auf ein Verkehrszeichen. Von dort schleuderte das Auto zurück auf die Fahrbahn, prallte in den Straßengraben und wurde mehrere Meter auf die Erhöhung oberhalb des Grabens katapultiert. Der verletzte 62-Jährige sei vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sportwagen sei von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert worden.