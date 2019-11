von Michael Jahnke

Bei den Feuerwehren im Öhninger Ortsteil Schienen und in Gaienhofen ist etwas Besonderes entstanden. Abteilungskommandant Alexander Dietrich aus Schienen sagt: „In Deutschland ist die Kombination einer Tragkraftspritze mit einer Raupe bisher einmalig.“

Eine Tragkraftspritze gehört mittlerweile zur Grundausstattung jeder Feuerwehreinheit. Mit dieser leistungsstarken Pumpe kann Löschwasser über weite Strecken zum Brandort gefördert werden, ohne dass ein vollausgestattetes Löschfahrzeug in der Nähe des Einsatzortes steht. Üblicherweise reichen vier Feuerwehrleute aus, diese Spritze durch unwegsames Gelände zu tragen. Doch in Kombination mit einer Raupe braucht es nur noch zwei Einsatzkräfte. „Das ist ein entscheidender Unterschied“, sagt Dietrich. Abends und in der Nacht seien genügend Einsatzkräfte vorhanden, tagsüber aber sei die Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr in Schienen nicht so umfangreich, da käme es auf jede einzelne Person an.

Roland Fahrner vom Vorstand der Badischen Versicherung (BGV) kennt das Problem. Die Badische Versicherung hat diese Tragkraftspritze gespendet. „Diese Verbindung zwischen einer Raupe und einer Spritze habe ich aber bisher noch nicht gesehen“, sagt Fahrner. Seiner Meinung nach habe man sich sowohl in Schienen als auch in Gaienhofen sehr genau Gedanken darüber gemacht, wie eine Tragkraftspritze sinnvoll eingesetzt werden kann.

Das bestätigt auch Feuwehrkommandant Jürgen Graf in Gaienhofen. Er sagt: „Wir müssen uns immer genau überlegen, welches Material wir brauchen und wie wir es einsetzen. Da haben wir in Gaienhofen ganz andere Einsatzbedingungen, als die Feuerwehr in Schienen.“

In Gaienhofen gibt es nach Grafs Worten nicht soviele abseits gelegene Einzelhöfe wie in Schienen. Deshalb benötige die Feuerwehreinheit in Gaienhofen auch keine Raupe, um in einem bergigen Gelände das Löschmittel zu transportieren. „Wir benötigen diese Tragkraftspritze, um Löschwasser gegebenfalls aus dem Bodensee zu ziehen. Für uns reicht es aus, diese Pumpe auf einem Unimog dahin transportieren, wo wir Löschwasser entnehmen können“, schildert Jürgen Graf.

Auf jeden Fall sind diese beiden Tragkraftspritzen eine sinnvolle Ergänzung beider Feuerwehren. „Wie genau eine solche Spritze vor Ort optimal eingesetzt werden kann, das wissen die örtlichen Feuerwehrkommandanten viel besser als wir“, ergänzte Roland Fahrner.

Man könnte denken, die Badische Versicherung nutze diese Spenden als eine wirksame Maßnahme mit dem weiteren Aspekt, im Fall eines Brandes auch noch eine geringere Schadenssumme auskehren zu müssen. Roland Fahrner sieht das aber ganz anders: „Die Eigentümer der Badischen Versicherung und gleichzeitig unsere größten Kunden sind doch die Gemeinden. Wir geben also durch diese Tragkraftspritzen nur etwas an unsere Eigentümer zurück.“ Dabei stehe im Vordergrund, die Freiwilligen Feuerwehren gerade in ländlichen Regionen so zu unterstützen, dass sie durch eine gute technische Ausstattung eine optimale Arbeit leisten können.

Das Gerät

Tragkraftspritzen gibt es in verschiedenen Ausführungen und Leistungen. Die Spritze im Öhninger Ortsteil Schienen kann bei einem Wasserdruck von 10 bar rund 1500 Liter pro Minute befördern. Allein die Pumpe wiegt mehr als 160 Kilogramm. Sie zählt zu den leistungsfähigsten Pumpen, die der Hersteller anbietet. Sie kostet dann mehr als manch neuer Kleinwagen. Die Badische Versicherung gibt im Jahr rund 300 000 Euro aus, um Feuerwehren mit technischen Geräten in Form von Spenden zu unterstützen. (mij)