Als Roland Losch in der Nacht auf Samstag aus seinem Fenster sah, stand sein Nebengebäude bereits in Flammen. Ein Knall hatte ihn geweckt, wenig später stand er mit einem Gartenschlauch auf seinem Innenhof und versuchte, das Übergreifen der Flammen auf sein Haus in der Ledergasse in Öhningen zu verhindern. So schildert er die Brandnacht in einem Gespräch mit dem SÜDKURIER. Wenige Stunden später ist klar: Roland Losch hatte Glück im Unglück. "Wenn ein Wind gegangen oder es später bemerkt worden wäre, hätte das Haupthaus auch betroffen sein können", sagt Feuerwehrkommandant Anton Osterwald. Doch das tröstet wenig: Der Schaden ist beträchtlich und die Polizei kann eine Brandstiftung nicht ausschließen.

Tatort ist von der Polizei beschlagnahmt

Das Gelände in der Ledergasse ist am Montag noch als Tatort beschlagnahmt, die Polizei hat es mit rotem Flatterband abgesperrt und Spuren gesichert. "Die Ermittlungen dauern an", erklärt Polizeisprecher Markus Sauter auf Nachfrage. Wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden, kann er nicht sagen. "Wir können eine vorsätzliche Brandstiftung nicht ausschließen", daher werde aktuell in alle Richtungen ermittelt. Auch ein technischer Defekt kommt in Betracht. In einer ersten Pressemitteilung am Wochenende bezifferte die Polizei den Schaden auf 80 000 Euro, Eigentümer Roland Losch schätzt ihn aber höher: "100 000 Euro sind da schnell zusammen", sagt er.

Diese Privataufnahme zeigt den denkmalgeschützten Schopf vor dem Brand. | Bild: Roland Losch

Erst vor wenigen Jahren hätten sie das denkmalgeschützte Nebengebäude, das früher eine Waschküche war und bis zum Brand als Schuppen genutzt wurde, aufwendig hergerichtet. Im vergangenen Jahr sei es fertig gewesen, nun bleiben davon vor allem verkohlte Holzbretter übrig.

Die Fenster im Haupthaus sind bei dem Brand geborsten. | Bild: Roland Losch

Drei Meter entfernt steht das Hauptgebäude, auch das sei nach dem Brand gezeichnet: Die Fenster seien von der Hitze geborsten, wie Losch und die Feuerwehr schildern. Teils sei auch das Holz an der Fassade angekokelt. "Das war echt knapp", sagt Losch. Er selbst reagierte wohl geistesgegenwärtig: Nachdem er mit einer Grippe angeschlagen im Bett lag und von einer kleinen Explosion beim Brand geweckt wurde, sicherte er umgehend sein Auto und parkte es um. Anschließend schützte er die Fassade seines Wohnhauses mit Wasser aus dem Gartenschlauch. Zum Glück sei seine Tochter an diesem Abend nicht zuhause gewesen, sagt Roland Losch.

Nach einer Stunde war der Brand gelöscht

Dabei war es für die Freiwillige Feuerwehr Öhningen, die mit allen drei Abteilungen und 41 Mann vor Ort war, kein außergewöhnlich schlimmer Brand: "Als wir alarmiert wurden, stand der Schuppen in Vollbrand", sagt Kommandant Anton Osterwald. Doch eine Stunde nach der Alarmierung seien die Flammen gegen 1.30 Uhr bereits gelöscht gewesen. Bis in die Morgenstunden und 7 Uhr hätten sie dann Brandwache gehalten, um sicher zu gehen, dass der Brand nicht neu aufflammt. Anschließend habe die Polizei das Gelände beschlagnahmt, um es untersuchen zu können. Für die Öhninger Feuerwehr sei es übrigens der erste Brand in diesem Jahr gewesen – anders als die Kollegen aus Gaienhofen, die besonders im Frühjahr und Sommer mit einem mutmaßlichen Serien-Brandstifter und dem Brand auf Hof Balisheim stark gefordert waren, sei es bei ihnen bisher recht ruhig gewesen.

Früh habe die Polizei davon gesprochen, dass neben einem technischen Defekt auch Brandstiftung als Ursache in Frage komme, sagt Schopf-Eigentümer Roland Losch. Seit Sonntag bittet seine Tochter im sozialen Netzwerk Facebook um Hinweise: Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat, solle sich melden. Diesen Beitrag haben bis zum Montagabend bereits mehr als 50 Menschen geteilt. Auch die Polizei bittet um Hinweise (siehe Kasten).

Schopf soll wieder aufgebaut werden

Für Roland Losch ist klar, dass sie den Schopf wieder aufbauen wollen. Die Arbeiten müssen aber noch ein wenig warten: "Das wird eine Weile gehen", sagt er nüchtern angesichts polizeilicher Ermittlungen und anstehenden Gesprächen mit seiner Versicherung. Zum Glück sei er versichert.

Zeugen gesucht Die Polizei sucht nach Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag etwas Verdächtiges in der Ledergasse in Öhningen beobachtet haben. Der Brand wurde gegen 0.30 Uhr gemeldet, kurz zuvor soll es einen lauten Knall gegeben haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wendet sich am besten an das Kriminalkommissariat Konstanz unter Telefon (0 75 31) 99 50.

