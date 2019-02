von Michael Jahnke

Die Linden am Kirchhof in Wangen sollten eigentlich schon am 2. Februar gefällt werden. Dagegen richtete sich aber großer Unmut. Fahrzeuge wurden in den Fällbereich abgestellt und Protestler hatten sich an eine Linde angekettet. Angeforderte Spezialfahrzeuge und Mitarbeiter des beauftragten Unternehmens zogen unverrichteter Dinge wieder ab. Die Fällaktion wurde abgebrochen. Damit stieg aber auch der Druck auf die Kirchengemeinde nach mehr Kommunikation und einem intensiveren Informationsaustausch.

In den letzten Tagen trafen sich nun Vertreter des Stiftungs- und Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde mit Mitgliedern des Ortschaftsrates und des Gäste-, Kultur- und Dorfvereins Wangen, um an einem runden Tisch die Situation zu besprechen, Missverständnisse auszuräumen und Handlungsspielräume auszuloten. Ortsvorsteher Siegfried Schnur bezeichnete auf Nachfrage diese Runde als sehr konstruktiv. "Hätte man von Anfang an so offen gesprochen wie jetzt an diesem runden Tisch, wäre es eventuell nicht zu dieser Protestaktion gekommen." Alle Beteiligten hätten den Verlust der beiden prägenden Linden nicht einfach so auf die leichte Schulter genommen. Es sei auch klargestellt worden, dass die Verantwortung für die Verkehrssicherheit, einzig und allein bei der Kirchengemeinde liege und nur von dieser auch wahrgenommen werden könne. Pfarrer Stefan Hutterer gestand auf Nachfrage ebenfalls zu, die Kommunikation hätte von beiden Seiten aus besser erfolgen können.

Unterschriftenaktion von rund 50 Bürgern

Rund 50 Bürger hatten ihren Unmut in einer Unterschriftenaktion zum Ausdruck gebracht. "Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir als Kirchengemeinde nicht von Anfang an hätten aktiver an die Öffentlichkeit hätten gehen müssen", sagte Hutterer. Er empfand, dass die Ersatzpflanzung von zwei Bäumen in der öffentlichen Diskussion etwas untergegangen sei. "Es ist ja nicht so, dass wir den Kirchgarten nicht weiter erhalten und pflegen wollen. Wenn aber zwei kranke Linden auch noch die Mauer des Kirchgartens durch ihr Wurzelwerk beschädigen, wir für die Verkehrssicherheit verantwortlich sind, müssen wir handeln."

Viel Zeit bleibt da nicht mehr. Aufgrund naturschutzrechtlicher Vorschriften müssten die Linden bis zum 1. März gefällt werden. "Für einen späteren Termin bräuchten wir eine Ausnahmegenehmigung", erläuterte Pfarrer Hutterer. Was als Ersatz für die beiden Linden geplant sei, lässt er offen. "Ich bin kein Biologe. Das sollten Fachleute beurteilen. Nach meinem Kenntnisstand ist es so, dass man nicht die gleiche Baumart in unmittelbarer Nähe pflanzen sollte." Auf jeden Fall möchte die Kirchengemeinde eine geeignete Baumart nachpflanzen, die sich dann an den beiden neuen Standorten, etwas entfernt von der Mauer des Kirchgartens gut entwickeln könnten und nachfolgenden Generationen wieder einen ortsprägenden Eindruck vermitteln.