Ein Unbekannter sollt mit einer noch nicht feststellbaren Waffe auf ein im Erdgeschoss befindliches Fenster eines Hauses in Öhningen in der Rheinstraße geschossen haben. Wie die Polizei meldet, soll sich Vorfall am Sonntag im Zeitraum von 10 Uhr bis 16.30 Uhr ereignet haben. Das Geschoss durchschlug die äußere Glasscheibe des mehrfach verglasten Fensters und verursachte einen Schaden von geschätzten mehreren hundert Euro. Die Polizei bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu einem Tatverdächtigen geben können, sich beim Polizeirevier Radolfzell unter Telefon (0 77 32) 95 06 60 zu melden.