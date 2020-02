Die Polizei hat einen gestohlenen Roller, der in einem Wohngebiet am westlichen Ortsrand des Singener Ortsteil Bohlingen in der Straße „Zum Stationenweg„ entwendet wurde, am Sonntag, 27. Januar, in Öhningen aufgefunden. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, habe ein unbekannter Dieb den nicht zugelassenen Roller der Marke Honda AF 01 bereits am Nachmittag oder Abend des Freitages, 24. Januar, entwendet. Die Beamten fanden das Fahrzeug an einem bei Öhningen verlaufenden Bach, oberhalb des Neubaugebietes in Richtung Schienen. Dort sei er nach Angaben der Polizei ausgeschlachtet zurückgelassen worden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Singen unter Telefon (0 77 31) 88 80 zu melden.