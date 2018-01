Öhningen Politik im Großen und Kleinen  Neujahresempfang der Gemeinde Öhningen

Bürgermeister Andreas Schmid gibt einen Überblick über Geleistetes, Investitionen und die Zukunft.

Die Ansprache von Bürgermeister Andreas Schmid beim Neujahrsempfang war schon ein ziemlicher Spagat. Doch genau damit traf er den Nerv der Bürger. Schmid nutzte den Empfang nicht nur, um einen Rückblick auf das vergangene Jahr in Öhningen zu werfen. Die Bundestagswahl und die bisher ergebnislosen Sondierungsgespräche griff der Bürgermeister kritisch auf. Schmids Anmerkungen gingen noch einen Schritt weiter. "Jetzt soll es also wieder eine große Koalition richten und bevor man mit dem eigentlichen Verhandeln beginnt, rasselt man schon mal kräftig mit den Säbeln", sagte Schmid und meinte damit die Diskussion um die Bürgerversicherung und wie man sich diesem Thema am Besten nähert. "Uns sollte das Hin und Her allerdings keine Angst machen oder haben Sie in den letzten Monaten einen Unterschied bemerkt zu der Zeit, als die Übergangsregierung noch Regierung war?" fragte Schmid provokant die anwesenden Bürger.

Was in einer Gemeinde wie Öhningen möglich sei, müsse doch auch im Großen funktionieren. Wichtige Themen, die keinen Aufschub dulden würden, müssten ohne Rücksicht auf das Parteibuch entschieden werden, es sei die Aufgabe der Politiker im Sinne der Bürgerinnen und Bürger einen Konsens zu finden. Dies sei in Öhningen in der Vergangenheit und auch im Jahr 2017 gelungen, so der Bürgermeister. In die Infrastruktur seien im letzten Jahr beispielsweise rund drei Millionen Euro geflossen. "Sie sehen also, ganz untätig waren wir nicht. Obwohl man auch sagen kann, dass wir durchaus geplant hatten noch ein paar Euro mehr auszugeben," führte Bürgermeister Schmid aus.

Man hatte gehofft, mit dem Augustiner Chorherrenstift etwas weiter zu sein. Der erste Bauabschnitt für die Umbaumaßnahmen musste ein weiteres Mal verschoben werden. Für die Baugenehmigung fehle es nur noch an einer vertraglichen Vereinbarung zwischen Kirche, Land und Gemeinde. Das Land und die Gemeinde hätten dem Vertrag bereits zugestimmt und die Kirche habe ihre Zustimmung bereits signalisiert. Durch diese Verzögerung ergäbe sich ein kleines Finanzpolster, das man im Finanzplan für die nächsten Jahre gut gebrauchen könne, denn bis 2021 denkt man an Investitionen von rund 14 Millionen Euro. "Gemeinsam, im Zusammenspiel zwischen Verwaltung, Gemeinderat, den Ortschaftsräten, Ehrenamt und bürgerlichem Engagement habe Öhningen viel erreicht. Nur so sei es möglich gewesen die Gemeinde und die Gemeinschaft am Leben und Laufen zu halten, so Schmid. "Vieles wäre ohne Ihr ehrenamtliches Engagement nicht möglich, ja schon gar nicht finanzierbar." Mit diesen Worten leitete Andreas Schmid die Ehrungen, Auszeichnungen und die Verleihung des Bürgerpreises ein. Neben dem traditionellen Aspekt vor allem ein Zeichen, wie lebendig das Gemeinwesen in Öhningen und seinen Ortschaften ist.