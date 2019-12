von Michael Jahnke

Bei den erneuerbaren Energien steht die Gemeinde Öhningen außergewöhnlich gut dar. Nirgendwo im gesamten Landkreis sind im vergangenen Jahr mehr neu hinzugebaute Leistungen auf Dächern in Watt pro Einwohner entstanden. Bürgermeister Andreas Schmid erklärt: „Berücksichtigt man, dass ein durchschnittlicher Haushalt mit vier Personen rund 4000 Kilowattstunden Strom im Jahr verbraucht, können jetzt rund 230 Musterhaushalte, also ein Viertel unserer Einwohner, mit dem zusätzlich erzeugten Solarstrom versorgt werden.“

So wird die Rangliste erstellt Der Zubau an Photovoltaikanlagen wird in einer Erhebung festgehalten, die sich Photovoltaik-Liga nennt. Diese ist eine Rangliste der beim Solarstromausbau erfolgreichsten Regionen, Landkreise und Kommunen im Südwesten. Erstellt wird die alle drei Monate aktualisierte Liste, indem die gesamt installierte Photovoltaik-Leistung und die im letzten Jahr neu zugebaute Leistung auf Dächern in Watt pro Einwohner und auf Freiflächen in Watt pro Hektar umgerechnet wird. So werden Regionen mit unterschiedlicher Bevölkerungsdichte und Größe miteinander vergleichbar. Die Daten basieren auf dem Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur und Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW). Im Südwesten sind im Ganzen rund sechs Gigawatt installiert. Der Landkreis Konstanz liegt im baden-württembergischen Kreisvergleich aktuell auf Platz 18 von 44 Landkreisen und Städten, was die neu gebauten Dachanlagen pro Einwohner betrifft.

Auch wenn die Gemeindeverwaltung nur indirekt an diesem Ausbau beteiligt war, ist Schmid stolz auf diese Auszeichnung durch die Photovoltaik-Liga Baden-Württemberg, die allen Öhningern gehört. „Die Stele bekommt einen besonderen Platz in meinem Büro“, sagt der Bürgermeister.

Man kann sich darüber streiten, ob Photovoltaik-Anlagen eine geeignete Maßnahme sind, dem Klimawandel zu begegnen. Kristian Peter, Geschäftsführer von Solarlago, erläutert bei der Preisübergabe: „Über 90 Prozent der Solarmodule weltweit werden heute aus kristallinem Silizium hergestellt. Die Energie, die zur Herstellung eines Silizium-Solarmoduls benötigt wird, ist nach zwei bis drei Jahren wieder ausgeglichen.“ Dagegen liefere ein Solarmodul dann aber mindestens 25 Jahre lang zuverlässig Strom. Neuere Module, die auch auf der Rückseite mit einer Deckschicht aus Glas versehen sind, halten nach Peters Worten sogar bis zu 40 Jahre.

CO2-Ausstoß bei der Produktion eines Solarmoduls Wie viel CO 2 bei der Herstellung eines Solarmoduls entsteht, hänge hauptsächlich von dem Strom ab, der für die Produktion verwendet wird. Je grüner der Strom, desto weniger CO 2 -Belastung. Die CO 2 -Emissionen, die bei der Produktion einer beispielsweise in China hergestellten Photovoltaikanlage freigesetzt werden, machen derzeit etwa 50 Gramm CO 2 pro produzierter Kilowattstunde Solarstrom aus. Zum Vergleich: Ein Braunkohlekraftwerk stößt über 1000 Gramm CO 2 pro erzeugter Kilowattstunde aus, ein Erdgaskraftwerke etwa 500, Wind- und Wasserkraftwerke etwa 20 Gramm pro Kilowattstunde.

Landrat Zeno Danner sagt zu den privaten Initiativen in Öhningen: „Die Sonne ist eine wichtige Energiequelle, die wir nutzen wollen. Das haben wir erkannt und arbeiten gemeinsam mit den Gemeinden an der Realisierung von Photovoltaikanlagen im Landkreis Konstanz.“ Diese regionalen Lösungen scheinen der richtige Weg zu sein. Der Konstanzer Oberbürgermeister Uli Burchardt sagt in einem Interview auf SWR1, dass der Ausbau der Stromtrassen von den Off-Shore-Windparks an der Nordseeküste aufgrund verfahrensrechtlicher Probleme noch viele Jahre oder sogar Jahrzehnte dauern könnte.

Weitere Anlagen sind geplant

Jetzt und hier vor Ort handeln ist die Idee im Öhninger Rathaus. „Wir hoffen, dass wir auch im Jahr 2020 bei der Kreismeisterschaft vorne mitspielen können“, sagt Andreas Schmid. Auf gemeindeeignen Dachflächen sollen im kommenden Jahr weitere Photovoltaikanlagen installiert werden, die rund 100.000 Kilowattstunden Solarstrom erzeugen. Weitere Anlagen sind geplant.