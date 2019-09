von Michael Jahnke

Der Radweg an der L 192 zwischen Öhningen und Wangen soll im nächsten Jahr fertiggestellt sein. Jetzt geht es um die Anschlüsse dieses Radweges an die geplante innerörtliche Führung des Radweges. Dazu soll vom Kaspar-Löhle-Weg aus eine Verbindung erstellt werden, die an der östlichen Seite des Campingplatzes enden soll. Geplant ist ein zirka 290 Meter langer, sogenannter Zweirichtungsradweg mit einer Breite von viereinhalb Metern sowie eine Ausweichstelle für Fahrzeuge und einen Wendeplatz.

Dies könnte für die spätere Gestaltung des Campingplatzes von Vorteil sein. Wenn man diese Zuwegung in Angriff nimmt, dann will man auch für zukünftige Projekte richtig aufgestellt sein, so die einhellige Meinung im Gemeinderat. Deshalb wird der Radweg, der dann auch für den Zuliefererverkehr des Campingplatzes dienen kann, asphaltiert. Das führte wiederum dazu, dass die Gemeinde für diesen Eingriff in die Natur einen Ausgleich schaffen muss. Die Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zeigte auf, dass für diesen Radweg insgesamt Ausgleichsmaßnahmen erforderlich waren, die mit insgesamt 19 000 Ökopunkten berechnet sind. In Öhningen selber konnten dafür etwas mehr als zwei Drittel umgesetzt werden. 6700 Ökopunkte musste die Verwaltung zukaufen.

Ausgleich hat in Engen stattgefunden

Stefan Singer (Netzwerk) erklärte: „Es kann doch nicht sein, dass wir hier einen Radweg bauen und irgendwo in Deutschland dafür eine Ausgleichsmaßnahme stattfindet.“ Dieser Ausgleich habe aber nicht irgendwo stattgefunden, sondern in Engen, schilderte Hauptamtsleiter Uwe Hirt. Bürgermeister Andreas Schmid erklärte: „Die benötigten Ökopunkte hätten wir letzlich auch in Öhningen umsetzen können. Das werden wir beim nächsten Mal auch wieder umsetzen, aber in diesem Fall war es einfach günstiger und praktikabler, freie Ökopunkte zu kaufen.“ Das sei letztlich auch der Sinn solcher Ökopunktkäufe oder -verkäufe: Dass man auch bei kleineren Differenzen in der Bilanz trotzdem die Ausgleichsmaßnamen vollständig erfüllen kann.