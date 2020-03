von Michael Jahnke

Eine Woche nach der Informationsveranstaltung für die Bürger zum Thema „Dorfentwicklungsplan Öhningen„ befasste sich jetzt der Gemeinderat mit dem nochmals überarbeiteten Ausschreibungstext. Tina Mühleck vom Konstanzer Unternehmen Translake erklärte: „Je genauer ein Ausschreibungstext formuliert wird, desto besser sind letztlich die Ergebnisse.“ Die Überarbeitung des Ausschreibungstextes sei das Ergebnis der Bürgerinformation, die das große Interesse der Einwohner am Dorfentwicklungsplan und dem jetzt anstehenden Handlungsfeld „Grüne Mitte“ aufgezeigt habe.

Zufahrt zum Platz bietet wenig Raum

Es sei zwar notwendig, über Parkplätze nachzudenken, aber der Klosterplatz solle auch eine Begegnungsstätte sein. So müssten die zu beauftragenden Planungsbüros auch darüber nachdenken, wie hier beispielsweise ein Weihnachtsmarkt stattfinden könne. Andrea Dix (Netzwerk) sagte, dass sie von Bürgern angesprochen worden sei. Nach deren Aussage seien Parkplätze auf dem Klosterplatz sehr kritisch zu sehen, da die Zufahrt zum Klosterplatz zwischen Rathaus und Torwächterhaus sehr wenig Platz biete. An dieser Engstelle würden sich Fußgänger, oftmals Schüler, und Fahrzeuge begegnen. Da auch die Ausfahrt vom Klosterplatz zum Lindenplatz und der Kirchbergstraße für Autofahrer in der Sicht eingeschränkt ist, solle der Rat sehr genau überlegen, ob Parkplätze auf dem Klosterplatz überhaupt sinnvoll seien.

Eine Begegnungsstätte mit einem Blick auf den Untersee stände für sie im Vordergrund der zukünftigen Planungen, so Andrea Dix. Für sie stelle sich zusätzlich noch die Frage, ob das Gebäude, das jetzt auf dem angedachten Areal steht, nicht auch das Ortbild präge. Wie würde der Klosterplatz ohne dieses Haus aussehen? Dix befürchtet größere Auswirkungen.

Suche nach zusätzlichen Parkmöglichkeiten

Mehrheitlich war sich der Gemeinderat aber darüber einig, dass Planungsbüros in ihren Vorschlägen eine Kombination zwischen Begegnungsstätte und Parkplätzen erarbeiten sollten. Allerdings sah auch Tina Mühleck die Problematik mit dem bestehenden Gebäude auf dem Klosterplatz. Sie machte den Gemeindevertretern den Vorschlag, die Planungsbüros zu beauftragen, in ihren Entwürfen beide Varianten, mit und ohne dem Gebäude, zu veranschaulichen. Dadurch könne man anschließend beurteilen, wie ortsprägend das Haus auf dem Klosterplatz tatsächlich sei.

Man sei, so machte Mühleck deutlich, sehr flexibel bei den Ausschreibungen, da nach wie vor die zukünftige Nutzung des Augustiner Chorherrenstiftes nicht feststehe. Das müsse bei den Planungen aber Berücksichtigung finden. Stefan Singer (Netzwerk) regte an, im parallel zum Realisierungsteil stattfindenden Ideenteil die Stadtplaner aufzufordern, nach zusätzlichen Parkmöglichkeiten im näheren Umfeld zu suchen. Dem stimmte der Gemeinderat zu.

7000 Euro Honorar für jedes Büro

Die Arbeit der Stadtplanungsbüros wird dadurch immer umfangreicher. Die bisher angedachten Honorare von 6000 Euro netto pro Büro werden nicht ausreichen, stellte Tina Mühleck fest. Mit diesem Honorar verbunden sei eine aufwändige Vorarbeit, die lediglich das Versprechen beinhalte, dass eines der angefragten Büros letztlich den Zuschlag bekommen werde, sei für die Planer nur ein geringer Anreiz. Qualifizierte Planungsbüros könne man für diese Honorar nicht motivieren, an diesem Wettbewerb teilzunehmen. Sie schlug deshalb dem Gemeinderat vor, das Honorar auf 7000 Euro für jedes Büro zu erhöhen.

Auch diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat zu. Es gehe letztendlich darum, die Gemeinde Öhningen für die Zukunft richtig zu entwickeln und die Bedürfnisse der Bürger, auch auf lange Frist hin gesehen, zu berücksichtigen. Da solle es an Mehrkosten von 1000 Euro für jeweils vier Büros nicht scheitern, wenn dadurch interessante und zukunftsweisende Vorschläge von renommierten Stadtplanern vorgelegt würden.